Le commutateur mural intelligent Aqara prêt pour HomeKit fait ses débuts à 36 $

Bien qu’il existe une quantité quelque peu écrasante d’interrupteurs d’éclairage intelligents sur le marché, seul un petit nombre d’entre eux prennent en charge Apple HomeKit. Le nouvel interrupteur mural intelligent Aqara aide à combler cet écart avec quatre variantes prêtes à être contrôlées par les appareils Apple lorsqu’ils sont associés à un concentrateur. Si vous vous demandez pourquoi il existe quatre variantes, la réponse est de fournir des options à un et deux boutons qui seront compatibles dans les maisons neuves et anciennes. Comme nous en sommes venus à nous attendre de la plupart des appareils compatibles HomeKit, ces commutateurs fonctionnent également avec Amazon Alexa et Google Assistant, ce qui en fait des options indépendantes de la plate-forme prêtes à servir presque toutes les maisons intelligentes.

L’interrupteur mural intelligent Aqara fonctionne avec HomeKit

Quatre interrupteurs d’éclairage muraux intelligents ont rejoint la gamme Aqara, et chacun d’eux arbore un design simpliste qui devrait avoir fière allure dans la plupart des maisons. Chaque offre annoncée aujourd’hui fonctionne dans tous les écosystèmes des grands acteurs, y compris Amazon, Apple et Google, grâce au hub requis. Il existe même un support pour Zigbee 3.0.

Les gens qui aiment garder un œil sur la consommation d’énergie seront ravis d’apprendre que quelle que soit l’option choisie, ils pourront voir les détails sur les statistiques de consommation d’énergie dans l’application Aqara Home. La société a testé la fonctionnalité marche / arrêt de chacun de ses nouveaux commutateurs 100 000 fois, ce qui garantit leur durabilité.

Prix ​​et disponibilité

Comme mentionné précédemment, le nouvel interrupteur mural intelligent Aqara a quatre variantes. Les clients peuvent choisir entre une bascule simple et double avec fil neutre pour 36 $ ou 40 $, respectivement, ou ils peuvent opter pour des options similaires qui n’ont pas besoin d’un fil neutre. Ces options sont bien adaptées aux maisons plus anciennes et coûtent quelques dollars de plus avec son rocker unique pointant à 40 $ ou un double pour 45 $.

Les commutateurs qui nécessitent un fil neutre sont disponibles maintenant, mais ceux qui ne le sont pas devraient commencer à être expédiés le 20 mai. Aqara célèbre le lancement de ses nouveaux produits pour une durée limitée en offrant une remise de 20% lors de l’utilisation du code AQARAPRS à la caisse.

Prise de 9to5Toys

Lorsque j’ai écrit un article couvrant les produits d’éclairage intelligents utilisés dans ma maison, je pensais avoir une solution robuste qui fonctionnerait dans n’importe laquelle de mes futures résidences. Cela a provoqué un peu de choc lorsque j’ai réalisé que ma maison récemment achetée avait été construite avant que les fils neutres ne soient devenus une chose. J’ai rapidement appris que les commutateurs Lutron Caseta étaient parmi les seules options sur le marché qui ne nécessitaient pas de fil neutre.

Pour cette raison, c’est une bouffée d’air frais de voir une autre marque s’attaquer à cette partie du marché tout en entrant à un prix légèrement plus abordable. Il est regrettable que ceux-ci nécessitent un concentrateur et qu’ils ne prennent pas en charge la gradation, mais je donne à ces lacunes un laissez-passer compte tenu du prix inférieur par rapport à Lutron.

