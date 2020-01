Le complément d’EPAY dans l’affaire arrive

Recharger votre crédit téléphonique à la caisse du supermarché est devenu aussi rapide et facile que d’acheter du pain. Vous passez le code barre (similaire à celui du forfait pain) généré par les applications des opérateurs de téléphonie, visible sur l’écran de votre téléphone portable, et vous rechargez instantanément votre crédit. A partir d’aujourd’hui, ce service est également actif dans Esselunga, grâce à l’innovation technologique développée et brevetée par epay (Division de Euronet Worldwide Inc. – NASDAQ: EEFT), une entreprise leader dans le secteur des services prépayés, en partenariat avec des opérateurs téléphoniques.

Le rechargement de caissier a déjà été activé sur les barrières des principales chaînes nationales du secteur de l’alimentation et de l’électronique, et les applications des opérateurs téléphoniques (c’est-à-dire MyTIM) indiquent le point de vente autorisé le plus proche.

Depuis aujourd’hui, Esselunga, avec ses 159 magasins et toujours à l’écoute de l’actualité visant à améliorer l’expérience d’achat de ses clients, a ajouté ce mode de recharge en caisse grâce à la collaboration pluriannuelle mise en place avec epay.

Les clients pourront recharger leur numéro de téléphone directement, sans avoir à effectuer les opérations requises par d’autres méthodes. Le client, en utilisant les applications des opérateurs téléphoniques (ie MyTIM), pourra choisir l’option de payer et recharger dans les caisses du magasin, fixer le montant souhaité et générer le code barre, unique et crypté, à transmettre au compteur de points vente d’Esselunga et payer le montant, également en espèces. La recharge se fera en temps réel et le crédit mis à disposition sur le numéro souhaité.

Le service “Top-up at the checkout” facilite et accélère le processus de paiement et garantit que le numéro de téléphone de recharge n’est en aucun cas partagé au moment de l’achat de la recharge (une garantie également valable pour le point de vente qui, en fait, ne doit pas gérer données personnelles).

«La sécurité, la facilité, la rapidité à la caisse et, grâce au fait que nous ne partageons pas les données personnelles, y compris le numéro de téléphone, l’exemption des obligations dictées par le RGPD, sont à la base de la solution que nous avons développée et brevetée. Des aspects appréciés par les opérateurs téléphoniques mais aussi par une marque importante comme Esselunga, qui a pleinement adopté cette solution innovante à proposer à ses clients “, commente-t-il Sebastiano Benedetto Licciardello, président d’epay Italia.

epay

epay est une division d’Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), une société basée à Kansas City qui a généré 2,5 milliards de dollars en 2018, employant 7100 employés et servant des clients dans 170 pays.

epay est un leader mondial du traitement des paiements et des solutions prépayées et a traité 1,15 milliard de transactions en 2018. La société a créé un vaste réseau de détaillants, avec 700 000 points de vente dans 51 pays, pour connecter les marques de renom aux consommateurs partout dans le monde. La société propose un vaste portefeuille de cartes cadeaux numériques et physiques (prépayées et circuits fermés) pour le commerce omnicanal et propose ses services grâce à son logiciel propriétaire pour l’intégration de solutions de caisse.

La mission d’Epay a toujours été de connecter les marques et les consommateurs à travers tous les canaux de vente, physiques et virtuels, disponibles sur le marché, en distribuant des services et des cartes prépayées (cartes-cadeaux) des fournisseurs de produits numériques les plus connus, là où tout le monde , mais vraiment tout le monde, tôt ou tard, ils vont faire des achats quotidiens!