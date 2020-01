le complot internet préféré

Ce samedi, 25 janvier, une manifestation commune contre la 5G a lieu dans le monde entier. En Espagne, des concentrations ont été annoncées en Madrid, Barcelone, Pampelune, Ségovie, Ténérife et La Palma, bien que des membres de plates-formes d’autres régions du pays aient également manifesté leur intérêt à rejoindre l’initiative. C’est le cas de l’Association Tarifa contre le radar, à partir de laquelle ils assurent que la menace pour la vie sur Terre que cette technologie générerait est encore plus immédiate que celle du changement climatique, car ne tenir le téléphone mobile que quelques minutes est un dommages clairs au système nerveux et aux cellules.

Étant donné l’alarmisme généré par ces groupes, il n’est pas étrange qu’il y ait ceux qui sont infectés par ces peurs et craignent ce que Arrivée 5G Je peux faire pour ta santé. Mais y a-t-il vraiment des raisons de s’inquiéter? La vérité est qu’il y a d’autres questions dont il faut s’inquiéter beaucoup plus et, bien sûr, le changement climatique en fait partie.

5G sous contrôle

Image: Irda

Il 5G fait référence à la technologie sans fil de cinquième génération pour les réseaux mobiles numériques.

Il est basé sur le rayonnement micro-ondes à des fréquences similaires à celles déjà utilisées précédemment, y compris celles utilisées par le TNTPar conséquent, quand il a commencé à être utilisé, il a fallu re-régler la télévision.

Les rayonnements non ionisants sont ceux qui ne peuvent pas endommager l’ADN.

En dehors de tout cela, ils sont inclus nouvelles fréquences, ce qui rendra le flux d’informations plus rapide et d’une manière beaucoup plus dirigée. En conséquence, l’utilisation d’antennes aussi grandes que celles actuellement utilisées ne sera plus nécessaire.

Maintenant, faut-il craindre ces nouvelles fréquences ou même celles qui étaient déjà utilisées auparavant? Il est nécessaire de partir de la base des rayonnements non ionisants et, en tant que tels, ne sont pas en mesure de produire Altérations de l’ADN qui peuvent contribuer au développement de maladies telles que le cancer. Malgré cela, il est vrai qu’il n’est pas sûr de les utiliser de toute façon. Il l’a expliqué à Hypertextual avec un exemple très simple Alberto Nájera, physicien, professeur à l’Université de Castilla-La Mancha et membre du Comité consultatif scientifique sur les radiofréquences et la santé (CCARS). “Personne ne penserait, je l’espère, à entrer dans un micro-ondes, car ce rayonnement est très intense, au point qu’il peut provoquer un échauffement, donc nous les utilisons à une fréquence très proche de celle du routeur WiFi”, rappelle l’expert. «Que se passe-t-il? Eh bien, on émet un rayonnement d’environ un million de fois plus intense. Par conséquent, avec cet exemple, nous savons qu’il existe des intensités qui produisent des effets et des intensités qui ne produisent pas d’effets. Voyons, c’est simple, si vous buvez un verre d’eau, rien ne se passe, si vous en buvez 30, vous finirez probablement à l’hôpital. »

Pour cette raison, il existe des institutions telles que Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP), dont le rôle est d’évaluer la preuves scientifiques disponibles, déterminant à quels niveaux les effets se produisent. “Cela n’affecte pas seulement les téléphones portables ou le WiFi, mais l’ensemble du spectre des fréquences radio de 100 kHz à 300 GHz, qui iraient des stations de radio AM, FM, TETRA, radio-amateurs, mobiles, antennes et radars », explique Nájera. “De plus, ils évaluent dans l’infrarouge et le spectre visible – pensons à la photodépilation – beaucoup plus énergique que ce qui nous concerne avec la 5G.”

Et qu’a dit l’ICNIRP à propos de cette technologie de cinquième génération? Fondamentalement, que les fréquences utilisées se trouvent bien en deçà de ce qui est établi comme dangereux. L’un des conseillers du comité, le professeur, l’explique à la BBC Rodney Croft: “L’exposition produite par la 5G a été examinée en profondeur par l’ICNIRP et des restrictions ont été établies en dessous du niveau le plus bas de fréquence radio connexe qui a causé des dommages.”

Aussi le Organisation mondiale de la SANTE Il a rappelé que les expositions aux fréquences électromagnétiques inférieures aux limites recommandées dans la réglementation ICNIRP ne semblent pas avoir de conséquences connues sur la santé et Institut de génie électrique et électronique (IEEE) a publié une mise à jour de ses directives sur limites d’exposition aux radiofréquences dans lequel rien n’est changé par rapport aux dispositions de la 3G et 4G.

Compte tenu de cette situation, nous ne devons prêter attention qu’à des cas très spécifiques, tels que travailleurs de l’antenne, dont l’exposition est beaucoup plus élevée. C’est précisément la raison pour laquelle ils développent leur travail avec des compteurs qui les alertent en cas de dépassement des limites de sécurité.

Que disent les études?

Récemment le maire de Barcelone, Ada Colau, il est d’actualité de publier une chronique contre cette technologie, dans laquelle il est demandé de reporter sa mise en œuvre jusqu’à ce que l’on sache avec certitude qu’elle n’affecte pas la santé et l’environnement.

“La science ne montre pas de déni”, explique Nájera

C’est la demande des représentants de nombreuses associations contre la 5G: des études qui affirment que ces radiations ne mettront pas notre santé en danger. Cependant, comme l’explique Nájera à ce médium, la science ne fonctionne pas de cette façon. “La science ne montre pas de déni”, dit-il. «Je ne peux pas prouver que quelque chose est inoffensif, ce que je vais montrer, c’est s’il provoque des effets. Aujourd’hui, après plus de 30 ans d’exposition généralisée aux rayonnements de ce type (n’oublions pas le soleil ou d’autres vraiment dangereux), nous n’avons pas de revue systématique ou de méta-analyse (étude d’études qui ont une réelle force scientifique) qui a décrit les effets sur la santé aux niveaux d’exposition habituels “

Quant à la possibilité de cancer, en 2013 le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) il a classé ces radiations dans sa liste de cancérogènes dans le catégorie 2B, dans laquelle on trouve des agents pour lesquels il existe des preuves limitées de leur association avec la maladie chez l’homme et insuffisantes chez les animaux de laboratoire. Ils partagent cet endroit sur la liste avec poudre de talc et extrait d’aloe vera. Au-dessus, dans le 2A, il y a des quarts de nuit, de la viande rouge et du maté chaud.

Il n’y a rien de plus à voir que, selon une étude réalisée par le Institut national du cancer des États-Unis, les taux de cancer du cerveau dans ce pays ont diminué entre 1992 et 2016, à une époque où la téléphonie mobile et les technologies qui y sont associées ont connu un grand boom.

En bref, les niveaux d’exposition habituels sont des milliers de fois sous la sécurité et personne n’a montré d’effet à ces niveaux. “Je pense que la preuve la plus claire pour calmer les gens est de dire que dans 30 ans, tous les appels alarmistes et les avertissements selon lesquels nous subirions une épidémie restent non satisfaits (plus de cancer, je parle d’autres effets) et que s’il y avait une relation claire , aux niveaux habituels, cette épidémie serait déjà là. »

Peut-il y avoir des problèmes au-delà de la santé?

Récemment, le Organisation météorologique mondiale (OMM) a publié une déclaration dans laquelle il annonçait la possibilité que cette technologie interfère avec les fréquences utilisées pour effectuer leurs mesures. Selon le professeur du Université de Castilla-La Mancha, c’est parce que certaines bandes 5G (26 GHz) sont proches de celles utilisées par satellites météorologiques pour les prévisions d’alerte précoce des phénomènes météorologiques violents (24 GHz). Quoi qu’il en soit, l’annonce de l’OMM n’est pas un appel à la peur, mais un avertissement de la nécessité de prêter attention à cette question. “Ils sont destinés à établir des limites afin que les interférences ne se produisent pas en laissant suffisamment de rayures, de l’OMM, ils ont averti qu’il doit être contrôlé.”

D’un autre côté, Nájera explique qu’il y a d’autres points qui doivent également être étudiés en profondeur. «Nous devons voir si cette augmentation des prestations n’affecte pas la sécurité de l’appareil pouvoir recevoir des attaques plus rapides et plus intenses (en insistance) ou à la durée des batteries ».

En bref, de nombreuses personnes s’assurent que la 5G ne nuit pas à notre santé. Nous gaspillons des forces que nous pourrions utiliser pour sensibiliser aux dangers du changement climatique ou aux effets dévastateurs du tabac. Et nous pouvons le faire via notre téléphone portable. La technologie est sûre.