Le compte populaire Can You Pet The Dog ajoute un suivi secret de la cascade

le Twitter les utilisateurs de @canyoupetthedog ont ouvert un nouveau compte qui partagera régulièrement les nombreux secrets de jeux vidéo qui se cachent derrière les cascades. “Pouvez-vous caresser le chien” est un compte dédié à l’identification des jeux vidéo qui présentent des chiens, et si le joueur a la possibilité ou non de les caresser. Ce récit est né après la déception vocale exprimée par les joueurs de Legend of Zelda: Breath of the Wild, lorsqu’ils ont découvert que Link ne pouvait pas caresser les nombreuses canines adorables dispersées dans le monde massif du jeu.

“Pouvez-vous caresser le chien” vient d’atteindre son cinquième anniversaire le 5 mars, et son créateur a semblé célébrer en ajoutant ce nouveau compte cascade. Le compte original tweete quotidiennement et comprend même un «vendredi décontracté» dans lequel les publications se concentreront sur d’autres animaux, ou créatures fictives, qui sont acceptables dans les jeux. @canyoupetthedog a rassemblé plus de 400 000 abonnés et possède sa propre petite communauté dynamique. D’autres utilisateurs de Twitter soumettent souvent des publications et contribuent au contenu du compte. Si quoi que ce soit, ce compte exprime vraiment à quel point les joueurs apprécient les petites fonctionnalités et les ajustements des développeurs de jeux vidéo lorsqu’ils n’en ont pas besoin.

Le nouveau compte Twitter @VGWaterfalls a suivi un modèle similaire, tweetant régulièrement des jeux à travers l’histoire qui comprenaient un secret de cascade. De The Witcher 3 à Banjo-Kazooie, les secrets de la cascade ont toujours été répandus dans les jeux vidéo. Les découvertes consistent généralement en un objet de collection, mais parfois les cascades contiennent des secrets complexes et bizarres comme dans Earthbound. Comme le révèle @VGWaterfalls, le RPG au tour par tour de Nintendo de 1994 comprenait un secret de cascade qui demandait un mot de passe. Pour pénétrer à l’intérieur, le joueur doit rester immobile pendant trois minutes complètes dans le monde réel, jusqu’à ce qu’une nouvelle zone de texte apparaisse pour les accueillir dans une zone cachée. Ce n’est qu’un des nombreux œufs de Pâques bizarres à travers Earthbound. Découvrez-le ci-dessous:

Il y a un passage secret derrière la cascade dans Earthbound – mais pour y accéder, vous devez attendre trois minutes du monde réel tout en restant complètement immobile pic.twitter.com/AUnTEkZD5a

– Y a-t-il quelque chose derrière la cascade? (@VGWaterfalls) 5 mars 2020

Ce compte célèbre le secret de la cascade pour tout ce qu’il est; une étape supplémentaire prise par les développeurs pour augmenter le sentiment d’exploration et de découverte au sein de leurs jeux. Les jeux riches en secrets et en contenus cachés sont appréciés des joueurs et leur donnent parfois encore plus de motivation pour jouer. Par exemple, les crânes à collectionner et les secrets cachés dans la série Halo ajoutent des effets intéressants au gameplay et aux visuels.

Ces cascades sont comme un symbole d’exploration, motivant les joueurs à parcourir tous les coins des jeux auxquels ils jouent et à voir jusqu’où les développeurs sont allés pour créer le monde vivant avant eux. Des jeux comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild ont été félicités pour la liberté d’exploration qu’ils accordent instantanément au joueur. Tout au long du jeu, le joueur teste constamment ce qu’il peut et ne peut pas faire en escaladant des montagnes impressionnantes, en poussant des cascades et en traversant des endroits dangereux. Les joueurs essaieront très probablement de trouver la limite de leur exploration, et combien il est difficile de trouver cette limite est la véritable mesure de la réalité du monde d’un jeu vidéo. Les personnes à la recherche de ces secrets dans les jeux précédents devraient aimer Twitter compte, bien que, en ce qui concerne Breath of the Wild, ne demandez pas à caresser les chiens.

