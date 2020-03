Le comté de King déclare que la distanciation sociale ralentit la propagation des coronavirus – .

Le stand de bananes d’Amazon dans le quartier de South Lake Union à Seattle a été l’une des premières victimes des politiques de distanciation sociale adoptées pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. (Photo . / Kurt Schlosser)

Citant de nouvelles statistiques, les responsables de la santé publique ont confirmé aujourd’hui que les mesures de distanciation sociale «semblent faire une différence dans le ralentissement de la propagation du COVID-19» à Seattle et dans le comté de King.

Mais ils ont dit qu’il était trop tôt pour afficher le panneau «Mission accomplie».

“Ces mesures doivent continuer à réussir à diminuer et à retarder le pic de l’épidémie”, a écrit James Apa, membre de l’équipe de communication pour la santé publique – Seattle & King County, dans un blog.

La bonne nouvelle et la mise en garde continue sont basées sur deux nouveaux rapports de l’Institut de modélisation des maladies de Bellevue, Washington. L’institut a travaillé avec les responsables de la santé publique des États et des comtés ainsi qu’avec Facebook pour analyser les données de mobilité anonymisées.

Cette analyse a montré une réduction de la mobilité à partir du début du mois de mars – une observation qui est parallèle à d’autres résultats tirés des données de navigation et de cartographie.

Ensuite, les chercheurs de l’institut ont effectué des simulations informatiques pour voir si ces réductions pouvaient être corrélées avec des réductions du taux d’infection par les coronavirus. Les simulations, basées sur des données sur les tests, le diagnostic et les décès à partir des dossiers du comté de King, ont suggéré une diminution de la propagation du virus.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

La métrique clé est connue sous le nom de nombre reproductif effectif, ou R. D’après la façon dont les simulations correspondent aux données, le nombre est tombé d’environ 2,7 fin février à 1,4 le 18 mars, a rapporté l’institut.

R décrit le nombre de nouvelles transmissions résultant de chaque infection. Si les simulations sont correctes, chaque personne atteinte de COVID-19 a transmis l’infection à 2,7 personnes en moyenne il y a un mois, mais seulement la moitié du nombre de personnes la semaine dernière.

Pour maintenir une baisse du nombre de nouveaux cas, le nombre doit être inférieur à 1.

“Nous constatons un effet positif de l’éloignement social et des autres mesures que nous avons mises en place, bien qu’un nombre important de cas et de décès continuent de se produire”, a déclaré Jeff Duchin, responsable de la santé publique – Seattle & King County, aujourd’hui. affectation. “Il est important de noter que ces résultats sont basés sur un nombre relativement faible de cas et de personnes testés, et sont donc accompagnés d’une grande incertitude. Une surveillance continue avec les mesures en place permettra d’obtenir des données plus fiables. »

Duchin a déclaré que les derniers résultats ne devraient pas être considérés comme offrant une ouverture pour assouplir les restrictions à la mobilité.

“La menace d’un rebond qui pourrait submerger le système de santé demeure et restera dans un avenir prévisible si nous abandonnons trop tôt”, a-t-il déclaré. «Nous devons absolument poursuivre les mesures de distanciation actuelles et continuer de surveiller l’épidémie et ses impacts à mesure que les tests augmentent pour déterminer si un ajustement de notre réponse est nécessaire.»

Duchin a également déclaré: «Nous devons continuer à défendre et à soutenir les nombreux Washingtoniens qui souffrent des impacts économiques et sociaux involontaires de cette nécessaire stratégie de contrôle des maladies.»