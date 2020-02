Le concept élimine le mystère du multitâche sur l’iPad

Avec le récent 10e anniversaire de l’iPad, les progrès de l’appareil au fil des ans ont été examinés en détail, en particulier sur les logiciels et le multitâche. Dans un nouveau concept publié aujourd’hui, MacStories imagine un correctif pour le multitâche iPad basé sur des menus contextuels.

Le système multitâche iPad actuel est puissant, mais complexe. La plupart des fonctionnalités multitâches les plus avancées sont indiscernables et il est difficile de positionner les choses correctement. La solution de menus contextuels proposée par Ryan Christoffel chez MacStories vise à résoudre ces problèmes.

Le but de la proposition de Ryan est de repenser l’accès aux fonctionnalités multitâches existantes, et non de réviser l’ensemble du système multitâche. Actuellement, lorsque vous appuyez longuement sur l’icône d’une application, vous disposez d’options pour des actions spécifiques à l’application et des options pour modifier votre écran d’accueil et afficher toutes les fenêtres.

Le concept MacStories imagine d’ajouter de nouveaux éléments à ces menus contextuels pour le multitâche:

Si vous aviez une seule application à l’écran, Safari, puis releviez votre dock et appuyiez longuement sur Notes, vous verriez ce qui est illustré ci-dessus: Associer à gauche de Safari, Associer à droite de Safari et Ouvrir dans le diaporama.

Si vous aviez déjà une vue fractionnée à l’écran, les options changeraient légèrement. Lorsque vous travaillez dans une vue fractionnée du courrier et des rappels, si vous avez soulevé le dock et les notes appuyées longuement, vous verriez les options Coupler avec le courrier et Coupler avec les rappels, plus Ouvrir dans le diaporama comme précédemment. Les actions Split View devraient changer pour indiquer si vous avez l’intention de coupler la nouvelle application, Notes, avec Mail ou avec des rappels.

Pour un multitâche iPad plus avancé, il pourrait également y avoir une intégration avec plusieurs fenêtres de la même application, ainsi que lorsque vous souhaitez que le contenu intégré à l’application devienne une nouvelle fenêtre.

Idéalement, cette refonte du système multitâche sur iPad rendrait l’interface utilisateur plus intuitive et rendrait les fonctionnalités plus détectables. Les menus contextuels seraient probablement beaucoup plus faciles à naviguer que le système actuel basé sur les gestes.

Découvrez l’histoire complète de Ryan, avec les concepts créés par Silvia Gatta, sur MacStories. L’idée est également discutée en profondeur sur le podcast Adapt avec Ryan et Federico Viticci. Que pensez-vous du système multitâche de l’iPad? Préférez-vous avoir cette approche basée sur les menus contextuels? Faites-le nous savoir dans les commentaires.

