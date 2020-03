Le concurrent de SpaceX Starlink, OneWeb, est proche de la faillite

On parle beaucoup de satellites Starlink de SpaceX qui, deuxième Elon Musk, apportera Internet partout dans le monde à un coût réduit. Les concurrents, c’est-à-dire OneWeb, bénéficient d’une couverture médiatique moindre, mais ont les mêmes intentions.

OneWeb: le coronavirus a aggravé la situation financière de l’entreprise

Bien que les intentions soient les mêmes, la société anglaise traverse une période très difficile depuis point de vue économique. Une partie du personnel a été licenciée et a été demandée protection contre la faillite faire appel à Chapitre 11 (Chapitre 11) à la United States Bankruptcy Court, New York District. OneWeb utilise ces procédures car il a décidé de vendre ses activités et espère maximiser la valeur de l’entreprise.

La société n’aurait pas non plus obtenu les fonds nécessaires pour soutenir tous les investissements. Enfin, il convient de préciser que le coronavirus a conditionné l’économie de toute entreprise, aggravant encore l’économie de OneWeb.

Adrian Steckel, PDG de OneWeb, a déclaré: «OneWeb construit un réseau de communications véritablement mondial pour fournir un haut débit à faible latence et à grande vitesse partout dans le monde. Notre situation actuelle est la conséquence de l’impact économique de la crise COVID-19. Nous restons convaincus de la valeur sociale et économique de notre mission. Aujourd’hui est une journée difficile pour nous chez OneWeb. Tant de gens ont consacré tant d’énergie, d’engagement et de passion à cette entreprise et à notre mission. Nous espérons que ce processus nous permettra de tracer un chemin menant à la réalisation de notre mission, basé sur des années d’efforts et des milliards de capitaux investis “.