Le consortium européen de suivi des contacts est à la pointe d’une vague de démissions

Des chercheurs européens sont en alarme sur la base de l’adresse de la trace de contact à travers l’Union européenne en raison des préoccupations que des pays comme la France et l’Allemagne peuvent avoir choisi un système centralisé qui met en danger la vie privée.

Un certain nombre de nations de l’Union européenne font partie du groupe d’universitaires, d’organisations et d’entreprises qui ont participé à l’aide au développement de la technologie. Connu sous le nom de consortium européen PEPP-PT qui a fait face à une vague de critiques ce week-end.

Il existe des universités de recherche prestigieuses, qui faisaient partie de l’initiative de décentralisation du suivi de proximité. Afin de préserver la confidentialité, ils se sont retirés du consortium en raison d’un manque de transparence et d’engagement à parvenir à proposer une solution de suivi des contacts décentralisée.

La recherche des contacts est le processus par lequel les autorités sanitaires suivent la propagation d’un virus. Pour pouvoir identifier qui a été en contact avec des personnes infectées et sur cette base, il doit être mis en quarantaine.

La mise en action

Ces pays exécutent ce processus en suivant et localisant les appareils mobiles, la reconnaissance faciale, les laissez-passer de santé numériques qui restreignent les mouvements et le suivi de proximité Bluetooth.

Où Google et Apple ont annoncé un plan de mise à jour de leurs systèmes d’exploitation mobiles, afin de permettre le suivi Bluetooth. C’est pourquoi le projet a été critiqué en raison du manque de confidentialité, ce qui exclut de nombreuses personnes qui n’ont pas le bon type d’appareils intelligents. Et c’est donc irréalisable en l’absence de preuves généralisées.

Le manque de preuves pourrait entraver toute méthode de recherche des contacts. D’autant plus qu’il serait difficile de savoir qui était vraiment malade car de nombreux porteurs de COVID-19 sont asymptomatiques. Vu de ce point, c’est moins de suivi des virus et plus de suivi des contacts.

Comment éviter le suivi des contacts?

Le PEPP-PT a été convoqué afin de proposer des propositions respectueuses en matière de confidentialité et de recherche des contacts qui seraient alignées sur le règlement général sur la protection des données récemment institué. Où une plus grande protection de la vie privée et des données est garantie pour les citoyens de l’Union européenne. Comparé à celui appliqué aux États-Unis aujourd’hui.

Les retraits interviennent après que le PEPP-PT a supprimé jeudi toute mention proposée par le protocole décentralisé DP3T sur son site Internet. Cela a provoqué plus de confusion et de frustration dans l’équipe DP3T, n’ayant pas été informé à l’avance. Il a mentionné qu’il s’agissait d’une mauvaise communication de sa part et a regretté toute infraction commise.

Chaque pays, ainsi que ses développeurs d’applications. Ils pourraient choisir l’option qui répond le mieux à leurs besoins en matière de gestion d’une pandémie. Où tous les modèles proposés ou en cours de discussion dans le PEPP-PT imposent la confidentialité. Tout découle de la décision d’obtenir une alternative à la méthode décentralisée.

Lorsque l’approche est décentralisée, aucun organisme gouvernemental ne peut abuser de la confiance s’il le souhaite.

Tableau des affaires.

Il est mentionné que le système PEPP-PT a de nombreux composants et que ces pays auront des modèles de transfert de données décentralisés et centralisés, afin que leurs développeurs d’applications puissent choisir.

Les critiques disent depuis longtemps qu’une approche centralisée pourrait être utilisée à mauvais escient. Même lorsqu’il a été mentionné dans plusieurs pays qu’ils envisagent de créer des applications dans le protocole PEPP-PT.

Cependant, certains gouvernements ont déclaré publiquement que leurs applications locales seront construites sur les principes du PEPP-PT. Ainsi que des différents protocoles fournis dans le cadre de ces initiatives.

Suivi des contacts via Bluetooth

Dans le suivi des contacts Bluetooth, les appareils proches les uns des autres peuvent partager des identifications à l’aide d’un pseudonyme. La différence entre une approche centralisée et décentralisée équivaut à l’endroit où ces données sont stockées. Ils sont susceptibles d’être sur le serveur de confiance d’un organisme de santé d’État ou gouvernemental ou localement sur l’appareil d’une personne.

Dans un scénario centralisé, les utilisateurs sont censés avoir confiance qu’aucun État ou agence de sécurité n’abusera des informations stockées sur un serveur. Pour les défenseurs de la vie privée, des lois comme le RGPD ne sont pas suffisantes pour un système national sensible. Ils ont besoin de plus d’intimité par conception.

D’un point de vue logique. Une approche décentralisée signifie qu’un organisme gouvernemental ne peut pas abuser de cette confiance. Même si vous le vouliez, car il n’y aurait tout simplement pas de référentiel centralisé de données.

Ceux qui préconisent une approche plus centralisée mentionnent que la vie privée peut être protégée par un tel modèle et que les données peuvent être mieux analysées. Cela conduirait donc à de meilleurs modèles épidémiologiques.

Une grande majorité, où plus de 300 universitaires de plus de 25 pays ont fait une déclaration commune. Faire la recommandation d’adopter des approches décentralisées en ce qui concerne les applications de suivi des contacts.

Dans tous les aspects, les utilisateurs cherchent en tout cas à ne pas perdre leur vie privée. L’utilisation de ces applications est volontaire. Eh bien, ce n’est pas seulement une question de décentralisation, pas seulement parce que c’est la meilleure option pour préserver la confidentialité. Ce qu’il faut vraiment, c’est convaincre le grand public.

