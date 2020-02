Le contenu de Reddit apparaîtra sur les émissions télévisées via un partenariat avec Tagboard – .

Reddit s’associe avec la startup Tagboard de la région de Seattle pour obtenir son contenu sur les émissions de télévision. Il s’agit du premier accord de ce type pour Reddit, qui compte plus de 430 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Tagboard aide les entreprises à diffuser des publications sur les réseaux sociaux sur les diffusions, les grands écrans dans les stades et d’autres plateformes. Les diffuseurs, dont NFL Network et TEGNA, utilisent déjà la nouvelle intégration Reddit.

Tagboard a établi des partenariats avec d’autres médias sociaux et entreprises technologiques dans le passé, notamment Twitter, Snap et Eventbrite. L’entreprise a été lancée en 2011 et a levé moins de 3 millions de dollars. Il est classé n ° 147 sur la liste . 200 des meilleures startups du Pacifique Nord-Ouest.

Il s’agit de la dernière incursion de Reddit dans les fonctionnalités liées aux actualités. Les tests passés incluent un service de diffusion en direct et un onglet d’actualités sur son application mobile. “Notre partenariat avec Tagboard permet au contenu unique de Reddit d’être crédité et distribué par les réseaux de télévision du monde entier à des fins de narration en direct”, a déclaré Alexandra Riccomini, directrice principale du développement commercial et des partenariats médias de Reddit, dans un communiqué. “Nous prévoyons que ce partenariat permettra aux diffuseurs de partager régulièrement du contenu Reddit tout en mettant en valeur le pouvoir de communauté et d’appartenance de Reddit.”