Le contenu Netflix et Disney + apparaît désormais dans l'application Google Play Films

Netflix a été l'un des plus grands services de streaming de films et de télévision disponibles depuis le basculement de son modèle de location de DVD en 2007. Malgré sa popularité de masse tout au long de la majeure partie de cette décennie, Netflix a réussi à éviter complètement l'intégration avec l'application Google Play Films – à du moins, c'était jusqu'à présent. Nous avons confirmé que Play Films peut enfin recherchez du contenu exclusif à Netflix, ainsi que le tout nouveau service de streaming Disney +.

Pour lier vos comptes, ouvrez l'application Play Films sur votre appareil Android. Ensuite, appuyez sur le menu hamburger dans le coin supérieur gauche de votre écran. Appuyez ensuite sur «Gérer les services». Vous devriez maintenant voir un écran avec tous les fournisseurs de contenu disponibles que vous pouvez utiliser avec l'application Play Films. Cochez celles qui répondent à vos besoins et sélectionnez «Suivant». À partir de là, entrez vos informations de connexion au fournisseur de câble ou de satellite si vous les avez, puis appuyez sur "Terminé".

Une fois que tout est réglé, vous pouvez maintenant utiliser l'application Play Films comme moteur de recherche pour votre contenu Netflix et Disney + préféré en tapant simplement le nom du film ou de l'émission que vous recherchez. Gardez à l'esprit que pour regarder du contenu sur ces services, vous devrez toujours installer et connecter les applications Netflix et Disney + sur votre appareil.