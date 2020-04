Le contrôleur DualSense PS5 est doté de fonctionnalités sophistiquées – mais elles ne seront pas utilisées

Dans un article de blog apparemment sorti de nulle part, Sony a finalement révélé le nouveau contrôleur DualSense PS5. Il marque un changement radical par rapport au DualShock 4, mais le pad redessiné partagera une chose en commun avec son prédécesseur: les développeurs continueront d’ignorer presque toutes ses fonctionnalités uniques.

Et c’est dommage, car le DualSense regorge de technologies passionnantes et potentiellement révolutionnaires. Sony veut picoter le bout de vos doigts et masser vos paumes de diverses manières intéressantes en utilisant un retour haptique et des déclencheurs adaptatifs – et je suis tout à fait d’accord.

Nous avons vu la technologie utilisée efficacement dans les contrôleurs VR, mais si vous êtes nouveau dans les commentaires haptiques, cela signifie essentiellement que vous ressentirez davantage ce que vous voyez à l’écran – la boue lorsque vous conduisez une voiture dans la boue ou la tension de traction soutenez une corde d’arc lorsque vous tirez une flèche, par exemple.

Le problème est – et je déteste l’admettre – que ces fonctionnalités seront largement ignorées par tout le monde sauf les studios propriétaires de Sony. L’histoire nous a montré maintes et maintes fois que même si vous concevez une console entièrement autour d’un périphérique d’entrée distinctif (bonjour, Nintendo Wii), les développeurs tiers trouveront toujours un moyen d’ignorer 95% des qualités spéciales d’un contrôleur.

Ignoré et sous-utilisé

Jetons un coup d’œil au DualShock 4 en tant que principal suspect. Il a une belle barre lumineuse qui peut changer de couleur pour refléter ce qui se passe dans un jeu, comme clignoter en blanc si vous utilisez une torche, ou virer au rouge si votre santé est faible. Combien de jeux l’utilisent de cette manière, cependant? La réponse est: à peine n’importe laquelle.

Ensuite, la barre tactile DualShock 4. Si vous avez déjà eu besoin d’un exemple plus concret de l’apathie des développeurs en plein effet, c’est cette barre tactile qui décharge la batterie. Nous avons vu Killzone: Shadowfall, un titre de lancement PS4, utiliser la barre tactile de manière intéressante – comme l’a fait Infamous: Second Son. Mais combien d’autres jeux pouvez-vous nommer qui transforment l’expérience de manière significative en utilisant cette fonctionnalité? Probablement rien de plus qu’une poignée, car fondamentalement, chaque jeu l’utilise simplement comme un bouton de carte surdimensionné. Brillant.

Et l’accéléromètre PS4? Une fonctionnalité qui existe depuis le contrôleur SixAxis, qui a été lancé avec la PlayStation 3. Quand avez-vous joué pour la dernière fois à un jeu vidéo utilisant l’accéléromètre pour autre chose qu’un gadget stupide? Ouais, je ne le pensais pas.

Caractéristiques schmeatures

(Crédit d’image: Sony)

Mais attendez. C’est peut-être parce que ces fonctionnalités étaient plutôt superflues. Je veux dire, allez, une lumière clignotante que vous ne pouvez même pas voir la plupart du temps? On s’en fout! Mesdames et messieurs de la cour, je vous présente la pièce B: HD Rumble sur Nintendo Switch.

Maîtres de l’enfoncement de la technologie excentrique dans la gorge des joueurs, Nintendo essaie toujours d’introduire un nouveau système d’entrée bizarre dans leurs consoles. Avec Nintendo Switch, ce n’était pas différent. On nous avait promis la sensation de sentir des glaçons dans un contrôleur – parce que bien sûr que nous l’étions. Malgré la technologie véritablement époustouflante dans des jeux comme 1-2-Switch, elle est fondamentalement ignorée même par Nintendo elle-même, et n’a pas encore atteint le potentiel qui nous avait été promis.

Toujours dans le déni? D’accord, terminons avec un autre exemple désolé. Vous ne le savez peut-être pas, mais le contrôleur Xbox One a des déclencheurs d’impulsion. Et ils sont vraiment géniaux et ne s’y habituent jamais.

Rendez-vous service et jouez à l’un des jeux Forza Motorsport sur Xbox One et vous vivrez un moment déterminant qui rendra tous les autres jeux de course un peu tristes en comparaison. Les déclencheurs grondent et réagissent en fonction de l’emplacement de vos pneus sur la piste, vous pouvez donc ressentir physiquement la sensation d’une roue qui se bloque, se déplace sur du gravier et réagit au couple. C’est tellement bon, mais ce n’est clairement pas une priorité pour les développeurs.

Une fonctionnalité pour tous

Alors, pourquoi cette tendance inquiétante se produit-elle constamment? À vrai dire, tout se résume au temps et à l’argent. Les jeux vidéo sont extrêmement coûteux à fabriquer et nécessitent beaucoup de ressources pour le faire. Il n’y a aucun avantage monétaire pour les développeurs qui passent du temps supplémentaire à coder des fonctionnalités spécifiques à une console. Parfois, cela peut arriver, mais c’est une anomalie.

Les chances sont alors empilées contre le contrôleur DualSense. Il ne fait aucun doute que nous verrons des moments vraiment impressionnants des studios propriétaires de Sony (tirer l’arc d’Aloy dans Horizon: Zero Dawn 2 est une donnée pour les déclencheurs adaptatifs), mais essayez de ne pas vous sentir trop déçu si la moitié du temps ces fonctionnalités sont une agréable surprise plutôt qu’une nouvelle norme pour l’avenir.