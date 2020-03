Le Core i5 10400 peut devenir la grande star d’Intel pour le milieu de gamme

Intel finalise la présentation des processeurs Comet Lake S, une génération qui maintiendra le processus 14 nm ++ et viendra défendu par le Core i5 10400 comme une grande star dans le milieu de gamme.

Comme vous l’avez compris plus d’un de nos lecteurs, le Core i5 10400 sera le successeur du Core i5 9400. Il aura beaucoup de choses en commun avec lui: même IPC, même processus de fabrication et même nombre de cœurs, mais grâce à la technologie HyperThreading, il pourra gérer jusqu’à douze threads (deux threads par cœur).

La technologie HyperThreading était devenue le joker d’Intel pour différencier toute une série de processeurs et les placer sur une ligne supérieure ou inférieure. Rappelez-vous, par exemple, que jusqu’à récemment, les Core i7 (séries 7000 et inférieures) n’étaient rien de plus que des processeurs Core i5 avec HyperThreading, c’est-à-dire qu’ils avaient le même IPC que ceux-ci et les mêmes cœurs, la seule différence était que Ils pourraient déplacer deux fois plus de threads.

Eh bien, cela va changer avec le lancement des processeurs Comet Lake S, une génération qui proposera HyperThreading dans toutes ses gammes. Le Core i3 aura quatre cœurs et huit fils, le Core i5 sera livré avec six cœurs et douze fils, le Core i7 ajoutera huit cœurs et seize fils et enfin nous avons le Core i9, qui mettra en vedette Dix cœurs et vingt fils.

Intel peut être marqué quelque peu avec le Core i5 10400 si le prix est correct

Le Core i5 9400F, la version qui rend le GPU intégré désactivé, a été l’un des processeurs les plus vendus et les plus performants de la génération actuelle. Ce n’est pas un hasard, cette puce offre un excellent rapport qualité / prix grâce à son CPI élevé, sa configuration à six cœurs et son prix bas, puisqu’elle est aux alentours 145-150 euros.

Si Intel positionne le Core i5 10400, ou sa version “F”, dans une fourchette de prix similaire, la société Santa Clara aurait dans son catalogue l’un des meilleurs processeurs milieu de gamme moins de 200 euros, l’un des groupes les plus occupés et les plus populaires qui ont le plus grand afflux d’utilisateurs aujourd’hui.

Il sera intéressant de voir également comment l’entreprise positionne le Core i7 10700F, un processeur qui aura huit cœurs et seize threads et qui pourrait environ 300 euros. Le lancement des processeurs Comet Lake S aura lieu à la mi-avril, en fait, il est dit que la présentation aura lieu le 13 dudit mois, selon les informations divulguées par VideoCardz.