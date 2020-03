Le Core i9-10900T atteint 123 watts à pleine charge

Les processeurs Intel Comet Lake-S sont à nos portes, et le Core i9-10900T sera une alternative basse consommation qui promet une 35 watts TDP. Pas mal, d’autant plus que nous parlons d’un processeur haute performance avec 10 cœurs et 20 threads.

Cependant, une liste dans la base de données SiSoftSandra confirme que le Core i9-10900T aura une consommation moyenne à pleine charge de 123 watts. Dans l’image jointe, nous pouvons également voir qu’il obtient un score assez bon, grâce à son IPC élevé et ses fréquences de travail élevées (4,49 GHz).

Je suis sûr que vous avez déjà remarqué que nous avons un problème majeur, c’est qu’un processeur répertorié avec un TDP de 35 watts a une consommation de 123 watts. Il est important d’être clair que le TDP n’est pas directement équivalent à la consommation d’un processeur, mais reflète la quantité de chaleur qui doit être dissipée, au moins, le système de refroidissement que nous allons utiliser avec ledit processeur.

Dans ce cas particulier, un processeur avec un TDP de 35 watts comme le Core i9-10900T nécessite un système de refroidissement qui peut refroidir à ce niveau. Le problème est qu’Intel définit le TDP d’un processeur en fonction de la chaleur qu’il génère travaillant à leurs fréquences de base, quelque chose qui peut prêter à confusion et être problématique.

Si nous accompagnons le Core i9-10900T avec un système de refroidissement à faible coût qui est prêt à fonctionner avec 65 watts, il est facile de penser que nous sommes nombreux, après tout, il nécessite un minimum de 35 watts, mais votre consommation réelle en mode turbo Avec tous les cœurs actifs, il atteint 123 watts, il est donc très probable que nous ayons des problèmes de température.

Le Core i9-10900T confirme l’épuisement du processus 14 nm d’Intel

Cette discussion sur les écarts entre le TDP qu’Intel montre publiquement et la consommation réelle de ses processeurs n’est pas un nouveau sujet, mais le géant de Santa Clara n’accompagne toujours pas les spécifications de ses processeurs du TDP réel qu’ils atteignent en travaillant en mode turbo avec tous leurs cœurs actifs.

Dans le cas du Core i9-9900KS, par exemple, nous avons une puce avec un 127 watts TDP Il atteint une consommation de pointe de 250 watts, un chiffre énorme qui explique parfaitement pourquoi nous avons besoin d’un ventilateur haute performance, comme le Corsair A500, par exemple, pour maintenir ses températures de fonctionnement à un niveau raisonnable.

Avec le Core i9-10900T, nous pouvons voir que le processus 14nm ++ d’Intel a atteint un point d’épuisement évident et que l’entreprise doit passer le plus rapidement possible à un processus plus avancé qui permet de maintenir des valeurs d’efficacité plus raisonnables. Si vous pensez que nous exagérons, pensez que le Core i9-10900K aura une consommation comprise entre 250 et 300 watts, bien que son TDP soit marqué en 125 watts.

Si tout se passe comme prévu, la présentation des processeurs Intel Comet Lake-S aura lieu à mi-avril. N’oubliez pas que pour les utiliser, vous aurez besoin d’une carte mère LGA1200 avec un chipset de la série 400.