Le Core i9 9900KS va être dépassé par le Core i7 10700K

Quand Intel a présenté le Core i9 9900KS, il a fait sensation. Nous sommes confrontés à une édition spéciale que Intel a elle-même définie comme «Le meilleur processeur de jeu» du marché, et la vérité est que si nous prêtons attention au rendement brut qu’il est capable d’offrir, il est clair qu’il ne manque pas de raison.

Cependant, un bon processeur de jeu ne doit pas seulement être puissant, il doit également avoir un équilibre raisonnable en termes de consommation, de températures et de prix, comme nous l’avons vu récemment dans notre guide dédié au choix des trois meilleurs processeurs de jeu qui existent actuellement sur le marché. . Avec tous ces éléments dans l’équation, il est clair que AMD Ryzen propose actuellement une valeur beaucoup plus solide et équilibrée.

Il ne fait aucun doute que le Core i9 9900KS est très puissant, mais il est également très cher. En ce moment autour du 649 euros, un chiffre qui dépasse de loin 489 euros Il en coûte le Core i9 9900K, une puce pratiquement identique à celle-ci et qui ne diffère que par la vitesse du mode turbo.

Cette différence de prix est justifiée car les Core i9 9900KS sont des versions spécialement sélectionnées qui peuvent fonctionner à 5 GHz avec tous ses cœurs actifs de manière stable sans avoir à overclocker. Vaut-il la peine de payer autant pour une petite augmentation des fréquences que nous pouvons réaliser manuellement? C’est une question qui se répondBien que nous devons nous rappeler que cette tendance à payer des prix exorbitants n’est pas exclusive à Intel, elle affecte également d’autres puces AMD, telles que le Ryzen 9 3950X.

Le Core i7 10700K remplacera le Core i9 9900KS

L’arrivée des processeurs Intel Comet Lake-S approche à grands pas. Si tout se passe comme prévu, son lancement aura lieu entre mars et avril, et ses prix seront pratiquement identiques (ou légèrement supérieurs) à ceux des modèles actuels. Ceci est très important, car le Core i7 10700K aura un prix similaire au Core i7 9700K, mais pour les spécifications et les fréquences pratiquement au même niveau que le Core i9 9900KS.

Le Core i7 10700K aura 8 cœurs et 16 threads, et aura des fréquences de travail de 3,8 GHz à 5 GHz, en mode normal et turbo, mais peut atteindre 5,3 GHz Si les conditions de température et de puissance sont optimales. En théorie, vous pouvez atteindre 4,8 GHz à 4,9 GHz avec tous les cœurs actifs, un chiffre qui n’est que légèrement inférieur au Core i9 9900KS.

Le plus intéressant de tout cela sera, comme nous l’avons dit, dans le prix, et c’est que le Core i7 10700K sera autour 390-400 euros, environ. Comme nous le voyons, non seulement il sera beaucoup moins cher que le Core i9 9900KS, mais il coûtera également encore moins cher que le Core i9 9900K. C’est ce que la concurrence a, Intel doit ajuster les prix pour offrir une valeur plus intéressante par rapport à l’AMD Ryzen 3000.

Je vous rappelle que pour installer un processeur Intel Comet Lake-S, nous aurons besoin d’une carte mère avec socket LGA1200 et chipset série 400. Cartes mères actuelles, avec socket LGA1151 et chipset série 300, ne sera pas compatible avec cette nouvelle génération de processeurs.