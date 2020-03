Le coronavirus a également un fort impact sur les entreprises technologiques

Le Mobile World Congress de Barcelone a été la première victime de Coronavirus dans la section de ceux touchés par l’industrie de la technologie. Considérée alors comme une décision quelque peu drastique, moins d’un mois plus tard, l’annulation d’événements et de conférences devient la norme parmi les entreprises les plus importantes.

Des événements comme F8 pour les développeurs Facebook, le Salon de Genève, E / S Googlele Jeu vidéo e3 et le dernier, le Version Microsoft ils font déjà partie de l’histoire. Dans l’air est le keynote que Apple Il semblait être prévu pour la fin de ce mois de mars, et dans lequel il avait été divulgué qu’il révélerait le nouvel iPhone 9 (ou SE 2) avec plus de nouvelles. La firme de Cupertino n’a pas encore officialisé cette date lorsque ces lignes sont écrites, même si elles ont été évoquées, et donc si elles seront à portes ouvertes – quelque chose désormais peu probable par les recommandations de l’État de Californie -, via streaming, conférence téléphonique ou communiqués de presse, ou si simplement Cela ne se fera pas, comme le soulignent également certaines informations.

Il est difficile de savoir si le fait d’annoncer un tel événement est meilleur ou pire pour la confiance des investisseurs que de devoir l’annuler. Mais la vérité est que les entreprises technologiques ont souffert en bourse comme les autres entreprises depuis fin février lorsque ce qui était quantitativement l’un des nouvelle baisse à Wall Street depuis le début de la crise de 2008.

Ici, vous pouvez voir l’évolution de certaines des grandes technologies au cours des dernières semaines:

Dans l’ensemble, il semble que les entreprises technologiques subissent un peu moins de ralentissements dus au virus que d’autres secteurs en ce qui concerne leur valeur marchande. Le Dow Jones Industrial, sans aller plus loin, il a baissé de plus de 8% dans un environnement également raréfié par les tensions sur le prix du pétrole.

Mais comment cela peut-il affecter et quelles mesures chacune des Big-Tech prend-elle face à la pandémie déjà déclarée?Allons un par un.

Google

Google a subi l’impact du virus à la fois d’un point de vue commercial et dans son rôle de principale source d’information pour l’immense La plupart du contenu recherché sur Internet.

.

Une fois leur événement développeur annulé -qui allait avoir lieu le 12 mai- Alphabet lui-même a communiqué qui communiquera les nouvelles qu’il avait prévu d’annoncer, même si ce n’était pas en personne. Ce n’était pas le seul événement perturbé. Ses conférences ont porté sur Google Actualités et Google Cloud ils ont également été suspendus par des recommandations sanitaires.

Elle a également adopté des normes strictes de télétravail dans presque tous ses bureaux, dans un recueil de recommandations que nous résumons ici:

Fermez temporairement tous ses bureaux en Chine continentale, à Hong Kong et à Taiwan.

Voyages d’affaires limités à la Chine et à Hong Kong pour vos employés.

Vous avez des visites restreintes dans vos bureaux de New York et de San Francisco

Et enfin, Google a confirmé le 10 mars qu’il recommandait à tous les employés américains de travailler à domicile.

Il a également mis à jour divers protocoles dans ses recherches sur le Web pour éviter la désinformation, à la fois dans le moteur de recherche lui-même et dans d’autres services tels que Youtube. Les recherches Google liées aux virus reçoivent désormais une réponse “Alerte SOS”, avec des nouvelles des principales publications.

De cette façon, vous essayez donner une plus grande visibilité aux sources que l’algorithme considère comme fiables. C’est différent de ce qui se passe, par exemple, avec des recherches comme «grippe commune» qui continuent d’afficher leurs résultats habituels, dans la plupart des cas occupés par des sites d’information médicale.

Sur YouTube, le service vidéo de Google, la société essaie de supprimez rapidement les vidéos qui prétendent empêcher le virus au lieu de demander un traitement médical et a également lancé un signal d’alarme qui oriente les recommandations de l’OMS. Certaines applications liées aux virus ont également été supprimées dans la boutique d’applications Google Play, ce qui a provoqué des plaintes de développeurs qui disent simplement vouloir aider. Ici, par exemple, une application du gouvernement iranien créée pour suivre les infections a été restreinte.

La société supprime également la publicité liée au virus dans ses services. Google Ads, et donc une perte de revenus. Sudar Pichai, PDG de la société, a également déclaré que Google avait fourni aux gouvernements et aux ONG des espaces publicitaires gratuits sur YouTube.

Enfin, dans le cadre du télétravail et de la fermeture des écoles, Google a annoncé qu’il lancerait un accès gratuit aux fonctionnalités “avancées” pour Hangouts Meet à tous les clients G Suite et G Suite pour l’éducation dans le monde entier jusqu’au 1er juillet. Cela signifie que les organisations peuvent héberger des réunions avec jusqu’à 250 participants, diffuser en direct jusqu’à 100 000 téléspectateurs dans un seul domaine, et enregistrer et sauvegarder des réunions sur Google Drive.

Apple

Le cas de Apple est peut-être le plus particulier Car, comme nous le disons, tout le monde parle de l’éventuelle annulation de leur Keynote de mars, une conférence qui de toute façon n’a jamais été annoncée.

Image: Steve H.McFly.

Dans les airs, il reste à savoir ce qui arriverait à toutes les nouvelles qu’Apple prévoyait pour cet événement, qui selon les rumeurs allait être le plus commenté nouvel iPhone 9 / iPhone SE2, les AirTags – quelques “ autocollants ” conçus pour contrôler l’emplacement de nos appareils et les connecter – un nouvel iPad Pro ou de nouvelles fonctionnalités dans le MacBook Pro 13 pouces, en plus des nouvelles versions de sa plate-forme Apple TV +.

Quoi qu’il en soit, jusqu’à présent, ce ne sont que des rumeurs. Très fort, oui, mais des rumeurs, ce qui donne à Apple la possibilité de sauver l’événement en lançant progressivement les produits via des communiqués de presse ou dans un autre type de présentation. Ou peut-être, qui sait, gardez-les pour quand la tempête se dissipera.

Ce qui semble évident, c’est qu’au-delà du Le marché boursier endommage la crise du COVID-19 Il a affecté sa chaîne d’approvisionnement en raison de la virulence du virus en Chine. À la mi-février, Apple avait déjà averti ses actionnaires que le ralentissement dans le pays asiatique pourrait affecter ses prévisions de bénéfices pour le prochain trimestre.

Plus récemment, . a signalé que les ventes de L’iPhone aurait chuté de 60% en Chine en février, un pourcentage similaire à celui de l’ensemble de l’industrie en raison de l’isolement d’une grande partie de la population.

D’autres informations indiquent également que le hiatus industriel chinois aurait pu entraîner des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement, tant pour la fabrication de nouveaux terminaux que pour les réparations.

Dans le cadre du télétravail et des recommandations santéApple a également pris des mesures sévères entre ses employés et ses magasins physiques que nous examinons ici:

Ce 11 mars, il a ordonné la fermeture de ses magasins en Italie, un jour avant que le gouvernement local ne décrète lui-même la fermeture de tous les magasins sauf les supermarchés et les pharmacies.

Dans d’autres régions d’Europe, certaines informations indiquent qu’elle demande à ses employés de ne pas encourager les gens à tester les terminaux.

Elle a également fermé temporairement ses magasins en Chine continentale ainsi que ses bureaux corporatifs.

Tim Cook a autorisé la plupart des employés à travailler à domicile.

Facebook

Facebook a également été affecté de deux manières par le Coronavirus, au niveau de l’entreprise et de la diffusion de l’information. À l’heure actuelle, il a annulé sa conférence des développeurs F8, son plus grand événement annuel, et a également reconnu avoir des difficultés à fournir des pièces de rechange pour son Oculus.

Il a également dû annuler une conférence annonceurs prévue pour mars et a pris des mesures pour empêcher la désinformation.

Dans ce contexte, il diffuse des annonces gratuites pour les ONG et l’OMS, et a interdit les annonces qui jouaient avec un remède possible pour le coronavirus, selon Marck Zuckerberg lui-même à travers son profil.

Les autres mesures prises en interne sont:

Réduisez les déplacements des employés en Chine.

Fermez son bureau de Seattle jusqu’au 9 mars, où l’un de ses employés a été testé positif et les employés ont été encouragés à travailler de chez eux jusqu’au 31 mars au moins.

Amazon

Amazon est à l’honneur depuis le début de la crise pour la vente de masques qui ont été donnés à partir de leur plate-forme, qui dans de nombreux cas ont subi un rebond important des prix.

À cet égard, la société de Jeff Bezos a éliminé plus de 1 million de listes d’articles prétendant guérir ou se défendre contre le coronavirus, selon un rapport de ., ainsi que des milliers d’articles de marchands qui avaient connu des hausses de prix injustifiées.

Amazon a également signalé qu’un employé de son siège de Seattle testé positif pour le SRAS-CoV-2 et est maintenant mis en quarantaine. Il a également ordonné aux employés de la région de Seattle de travailler à domicile si possible jusqu’à la fin mars.

Microsoft

Finalement, Microsoft est la dernière grande entreprise à avoir annulé un événement, Microsoft Build, leur plus grande conférence de l’année. A cela s’ajoutent des doutes sur les approvisionnements dus à la pause chinoise.

Dans son cadre d’action, a pris une mesure similaire à Google, offrant un essai gratuit de six mois de leur produit Teams, ce qui facilite le travail à distance via la vidéo et le chat. De toute évidence, il y a un élément d’intérêt personnel à la fois chez Microsoft et Google. Les entreprises technologiques offrent leurs produits gratuitement en temps de crise, car il peut être avantageux d’attirer de nouveaux clients payants à l’avenir.