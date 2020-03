Le coronavirus a entraîné la plus forte baisse de livraison de smartphones de l’histoire – .

Les livraisons mondiales de smartphones en février ont baissé de 38% par rapport à l’année dernière, établissant une baisse record du processus.

Alors que des millions de personnes restent bloquées chez elles en quarantaine, il y a de fortes chances que la baisse soit plus prononcée en mars.

Les magasins de détail Apple en dehors de la Chine restent fermés et on ne sait pas quand ils peuvent rouvrir leurs portes.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Dans un développement qui ne devrait surprendre personne, les livraisons mondiales de smartphones en février ont chuté de 38% sur douze mois, selon un nouveau rapport de Strategy Analytics. La baisse de 38% marque la plus forte baisse des expéditions de smartphones de l’histoire, un fait qui peut évidemment être attribué au coronavirus. En ce qui concerne les chiffres spécifiques, les expéditions mondiales de smartphones en février de l’année dernière se sont élevées à 99,2 millions d’unités. Le mois dernier, les livraisons de smartphones ont chuté à 61,8 millions d’unités.

“La demande de smartphones s’est effondrée en Asie le mois dernier, en raison de l’épidémie de COVID-19, et cela a entraîné une baisse des expéditions à travers le monde”, indique le rapport en partie. «Certaines usines asiatiques n’ont pas été en mesure de fabriquer des smartphones, tandis que de nombreux consommateurs n’ont pas pu ou n’ont pas voulu visiter les magasins de détail et acheter de nouveaux appareils.»

À l’avenir, on ne sait pas quand le marché des smartphones rebondira. Même au milieu des rapports selon lesquels les usines en Chine reviennent lentement mais sûrement à leur capacité de production normale, l’achat d’un nouveau smartphone est probablement la dernière chose qui préoccupe la plupart des gens. Surtout à la lumière du fait que de larges segments de la population restent en quarantaine à la maison, avec beaucoup d’entre eux incapables de travailler et de gagner un chèque de paie. En effet, le revenu disponible est quelque chose d’un luxe en ces temps difficiles et un nouveau smartphone est loin sur la liste des priorités.

De plus, même les personnes intéressées à acheter un nouvel appareil sont confrontées à certains défis. Supposons, par exemple, que vous souhaitiez acheter un nouvel iPhone. Eh bien, tous les magasins Apple en dehors de la Chine sont fermés dans un avenir prévisible. De même, AT&T a annoncé il y a quelques jours la fermeture de 40% de ses magasins corporatifs dans le cadre de ses propres efforts pour lutter contre le coronavirus.

À la lumière de tout cela, Strategy Analytics maintient que les expéditions de smartphones resteront incroyablement semaine tout au long de mars. Si quoi que ce soit, il va de soi que la baisse d’une année à l’autre des ventes de smartphones sera plus prononcée en mars qu’en février, car de nombreuses personnes aux États-Unis n’ont commencé la mise en quarantaine qu’il y a environ une semaine ou deux. .

“La peur du coronavirus s’est propagée en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs, et des centaines de millions de consommateurs aisés sont bloqués, incapables ou réticents à acheter de nouveaux appareils”, a déclaré Yiwen Wu, analyste de Strategy Analytics.

“L’industrie des smartphones devra travailler plus dur que jamais pour augmenter les ventes dans les semaines à venir”, a ajouté Wu, “comme les ventes flash en ligne ou de généreuses remises sur le bundling avec des produits chauds comme les montres connectées.”

Source de l’image: Alex Tai / SOPA Images / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

.