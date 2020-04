Le coronavirus a fait de Folding @ Home le supercalculateur le plus puissant du monde: 2.4 exaFLOPS

Il y a quelques semaines, nous commentions aujourd’hui l’un des projets informatiques distribués les plus importants, Rosetta @ Home, qui utilise le temps mort de nos équipes pour contribuer à la lutte contre le coronavirus.

Ce n’est pas le seul, Folding @ Home Il a été lancé il y a 20 ans par l’Université de Stanford pour mieux comprendre comment fonctionnent les protéines, comment elles s’organisent et pourquoi ce processus conduit parfois à des maladies telles que la maladie d’Alzheimer ou certains types de cancer.

Le plus grand moment en termes de performances de Folding @ Home était quand Sony l’a ajouté au Playstation 3, en 2007, mais comme la console a cessé d’être utilisée – elle ne peut pas être installée sur la Playstation 4 – le projet a perdu de sa popularité.

13 ans plus tard, avec l’annonce que le SRAS-CoV-2 serait inclus parmi les virus à étudier en utilisant la puissance de traitement répartie de Folding @ Home, le projet a franchi la barrière exaFLOP, des mois ou des années avant qu’Intel, IBM ou AMD n’y parviennent.

Un exaFLOP représente un billion (1 000 000 000 000 000 000) d’opérations flottantes par seconde.

Selon Greg Bowman, directeur de l’initiative, le nombre de participants actifs est passé de 30 000 en février 2020 à 400 000 à la mi-mars. Après cela, 300 000 personnes supplémentaires se sont jointes.

Nous avons presque doublé le nombre de serveurs actifs pour @foldingathome en réponse au passage de 30 000 bénévoles en février à> 400 000 à la mi-mars. Cela a beaucoup aidé à réduire le temps d’inactivité, puis 300 000 bénévoles de plus se sont joints! Excellente nouvelle et nous travaillons sur encore plus de serveurs.

La campagne de Nvidia pour que plus de personnes rejoignent le projet explique en grande partie pourquoi autant de personnes se sont jointes au projet, où elles expliquent dans un article Reddit la disponibilité de Folding @ Home que vous pouvez non seulement profiter du CPU, mais aussi du GPU.

Le résultat a été que le projet atteint 2,4 exaFLOP. Pour faire une comparaison, Sommet ce que nous considérons tous comme le supercalculateur le plus puissant du monde, développé par IBM au OAK Ridge National Laboratory, il a une vitesse de 200 pétaflops. C’est-à-dire: Folding @ Home est devenu 12 fois plus rapide.

Une telle augmentation du nombre de participants signifie qu’en une semaine, ils ont traité avec succès plus de 33% de tous les «emplois» terminés tout au long de 2019.

Les recherches qu’il fait Folding @ Home cherche à mieux comprendre les feuilles de protéines de surface des coronavirus. Ceci est essentiel dans la voie du développement de la médecine pour le combattre.

Tous les résultats qui sont déterminés à partir de l’immense analyse des données qui se fait dans le cadre du projet seront disponibles pour tous ceux qui en ont besoin. Selon les déclarations faites à Ars Technica, Greg Bowman Il promet de publier tous les ensembles de données dérivés afin que des tiers puissent les utiliser dans la conception de nouveaux médicaments.

