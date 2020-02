Le coronavirus bloque l’augmentation en Italie

la prix au détail de la essence diminue en raison de coronavirus Chinois. Des rabais s’appliquent également aux diesel en Italie. Il y a un défaut temporaire mais substantiel dans la liste de prix pour tous les Italiens voyageant avec leur voiture. La baisse la plus drastique de ces derniers temps contre exciser qui devrait faire grimper les coûts dans toutes les stations-service plus tard ce mois-ci.

Ceux qui sont partis en voyage vous remercient d’avoir accueilli la nouvelle avec une positivité perturbatrice. Après le bloc de transport public sur les compagnies aériennes et les itinéraires particulièrement touchés par le virus qu’il arrive remise essence ce qui donne un souffle momentané aux Italiens. La baisse des prix est en cours avec des bonus plus ou moins importants dans toutes les stations participantes.

Essence: une réunion extraordinaire convoquée après l’effondrement des prix en février

Le peuple italien a peur de Virus chinois qui fait de plus en plus de victimes dans le monde. Voyager à l’Est est devenu un luxe. Les seuls qui peuvent accéder à la Chine sont les avions-cargos pour lesquels les ministres italiens ont donné leur feu vert.

Avec la nouvelle attaque en cours, il est prévu d’anticiper la réunion extraordinaire attendu pour les 5 et 6 mars 2020. On pense déléguer la réunion OPEP + les 8 et 9 février 2020 ou la Saint Valentin pour deux jours consécutifs.

Selon ce que Bloomberg a rapporté, le thème central de la discussion sera la prix de l’essence qui risque de toucher la limite inférieure de la période avec une baisse nette de 0,5-0,7 cents le litre. Tout est conforme à l’évaluation initiale d’Anisa Confcommercio et Figisc. Au départ, des augmentations étaient également attendues pour le diesel. La situation s’est maintenant précipitée et une action est nécessaire.