Le coronavirus est devenu le catalyseur du travail à distance. Voici quoi faire maintenant

Nous vivons à une époque étrange. De nombreux pays sont soumis à des ordres de séjour à domicile, y compris la plupart des États des États-Unis et du Royaume-Uni. Les employés «aplatissent la courbe» en travaillant à domicile.

Cela a posé plusieurs défis aux employés qui n’ont jamais travaillé à domicile ou qui ont dû effectuer un travail à distance de quelque nature que ce soit. Cela a également créé des défis pour les employeurs. Des questions se posent sur la façon de s’assurer que les employés travaillent dans un environnement sûr et sain, disposent des outils dont ils ont besoin, peuvent rester productifs et communiquer les uns avec les autres, et avoir une bonne éthique de travail même avec des distractions fréquentes.

Heureusement, les employeurs peuvent encourager certains comportements, passer à des applications et services spécifiques et aider les employés à rester productifs pendant ces périodes sombres. Ces conseils sont divisés en trois sections liées à la santé et à la sécurité, aux outils et services et à la productivité. Ils s’appliquent à la plupart des fonctions commerciales, bien qu’ils soient destinés au travailleur à domicile typique.

Santé et sécurité

Une chose est claire à propos de ce nouvel environnement de travail: cela a pris beaucoup d’entre nous par surprise. Les employeurs qui ont autorisé le télétravail ici et là sont désormais confrontés à l’idée de disposer d’une main-d’œuvre à distance. C’est un peu plus facile si vous dirigez une entreprise où tout le monde est sur le Web toute la journée, ce qui n’est pas aussi réalisable si vous créez un produit, dirigez une entreprise orientée services ou rencontrez normalement des clients en personne. Bien qu’il y aura des ajustements majeurs dans chaque domaine pour un employeur et les employés, le meilleur endroit pour commencer est la santé et la sécurité.

En effet, les employeurs ne savent peut-être pas quel type d’environnement de travail l’employé a organisé. Il peut s’agir du sous-sol d’une maison ou d’une pièce latérale d’un appartement. Du point de vue de l’indemnisation des accidents du travail, même si un employé travaille à domicile, l’employeur doit toujours s’assurer qu’il existe un lieu de travail sûr et sain. Un employeur peut également avoir besoin de fournir certains produits de bureau tels qu’un ordinateur portable professionnel, un nouveau moniteur professionnel pour fonctionner avec son ordinateur de bureau ou même un bureau.

La recommandation ici est de communiquer clairement ce que l’entreprise attend, que ce soit dans un contrat écrit ou d’autres documents tels qu’un site Web destiné aux directives de sécurité au travail. Ce devrait être une priorité urgente. Si vous offrez un site Web sur la santé et la sécurité, même un portail de base, c’est également une bonne idée d’avoir un endroit où un employé remplit un court formulaire qui garantit qu’il ou elle a examiné les lignes directrices établies et coche une case pour consentir. aux directives. À tout le moins, le site Web ou le contrat devrait indiquer ce qui se passe si l’employé est blessé pendant les heures de bureau, qui est responsable des réparations de l’équipement et comment créer un lieu de travail sûr. Demander aux employés de soumettre des photos de leur bureau à domicile n’est pas une mauvaise idée.

La normalisation des outils, des applications, des logiciels pour ordinateurs portables, des services et d’autres éléments logistiques pour les employés travaillant à domicile facilitera la communication. La pandémie s’est glissée sur nous tous et personne n’aurait pu prédire cette situation. Pour ceux du Royaume-Uni et des États-Unis qui sont sous le coup d’une ordonnance de verrouillage, il n’a fallu qu’une ou deux semaines pour réaliser que c’était nécessaire.

Les entreprises peuvent désormais commencer à aborder le travail à domicile avec plus de diligence. Le temps est encore comprimé et il est urgent de travailler en général, en particulier pour les employeurs qui sont préoccupés par les opportunités de revenus à long terme. Il est toujours intelligent de communiquer avec les employés au sujet d’un ensemble standard d’applications et d’outils d’entreprise, de définir les meilleures pratiques et de communiquer sur les plans futurs. Cela peut impliquer de faire savoir à tout le monde quel logiciel collaboratif utiliser (tel que Slack contre Microsoft Teams) et quelle plateforme de visioconférence est préférée.

Cela pourrait évoluer avec le temps. De nombreuses entreprises utilisent Zoom pour les chats vidéo, mais il y a maintenant des problèmes de confidentialité et de sécurité avec cette application. Le point important ici est que les employés devront savoir quels outils sont «essentiels à la mission» et approuvés.

Aider les employés à rester productifs

Vous pourriez dire que les deux étapes les plus importantes dans l’élaboration d’une stratégie de travail à domicile pour les employés sont plus directes – il est important d’établir les directives et de s’y tenir étroitement. La santé et la sécurité des employés sont primordiales, tout comme les outils qu’ils utilisent.

En termes d’aide à la productivité, il s’agit d’un effort continu. Vous pouvez commencer par une communication de base sur ce qui est attendu, ainsi que des conseils et des instructions. Il ne s’agit pas de respecter des règles ou de faire respecter les heures normales, d’autant plus que cela ne fonctionnera probablement pas.

Ce qui fonctionnera, c’est une communication régulière qui comprend des conseils, des articles utiles envoyés sous forme de liens par e-mail, un blog qui informe plutôt que des instructions, et des enregistrements quotidiens ou hebdomadaires par vidéo avec chaque employé. Rester productif n’est pas une activité rigide et scientifique; les employés ne basculeront pas soudainement dans un mode plus productif simplement parce qu’il y a de nouveaux dictons d’en haut. Au lieu de cela, ce qui fonctionne, c’est l’encouragement, les conseils, les conseils et l’assistance.

C’est également là que les applications et les logiciels peuvent aider. L’utilisation d’une application comme Trello ou Asana peut aider les employeurs à gérer des projets à distance. Les deux applications utilisent une interface colorée et attrayante qui peut aider en période de stress. Si un employeur a normalement utilisé une application plus élaborée pendant les périodes non stressantes, il pourrait être utile d’envisager de passer à une application beaucoup plus facile.

Un autre exemple: Parce qu’il y a tellement de distractions numériques maintenant, la simplicité de la communication sera utile. Les employeurs pourraient encourager tout le monde à communiquer sur Slack sur les problèmes de travail uniquement, au lieu des messages texte ou même des appels téléphoniques. Cela contribue à la productivité, car les employés n’auront pas à vérifier chaque canal de communication possible et à garder un œil sur chacun d’eux. Cela signifie qu’ils peuvent se concentrer sur les étapes réelles de l’action.

Rappelez-vous également que si vous utilisez Microsoft 365, précédemment appelé Office 365, il s’agit d’une plate-forme cloud basée sur SaaS conçue pour le travail collaboratif qui permet plus que la simple modification partagée de fichiers, mais également avec des communications intégrées via Microsoft Teams et d’autres applications.

Au final, la communication est toujours au centre. Être clair sur la santé et la sécurité, les applications approuvées et encourager la productivité aideront à soulager au moins une partie de la confusion.