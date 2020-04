Le coronavirus est-il plus dangereux pour les fumeurs et les vapoteurs? – .

Il a été prouvé que le tabagisme endommage les poumons et entrave la fonction pulmonaire, ce qui rend plus difficile la guérison d’une infection par un coronavirus qui évolue jusqu’au point de pneumonie.

La recherche sur l’impact du vapotage sur les poumons est moins concrète, mais tout ce qui peut potentiellement affecter la santé des poumons est susceptible de vous exposer à un risque accru de complications graves d’une infection par COVID-19.

Les personnes qui fument ou dont les poumons sont compromis par d’autres facteurs devraient se considérer à un risque plus élevé de complications graves.

Le nouveau coronavirus peut être plus dangereux pour les personnes qui fument ou vapotent, bien que la recherche sur les effets spécifiques de la maladie sur les personnes ayant ces habitudes reste médiocre. Les chercheurs médicaux ont noté que la gravité d’une infection à coronavirus peut être déterminée en partie selon que la maladie progresse ou non au-delà des premiers symptômes du rhume et de la grippe jusqu’au point de pneumonie. Dans ces cas, les personnes atteintes de lésions pulmonaires sont plus susceptibles d’avoir besoin d’un traitement supplémentaire.

Le tabagisme endommage les poumons. Il n’y a vraiment pas de débat à ce sujet. Comme le rapporte US News, des chercheurs chinois ont découvert que les patients testés positifs pour COVID-19 étaient 14 fois plus susceptibles de développer une pneumonie à la suite de leur infection que leurs homologues non-fumeurs.

La pneumonie à la suite d’une infection par un coronavirus est considérée comme la principale cause de décès pour ceux qui sont positifs pour le virus. Ayant des poumons compromis est évidemment un multiplicateur de risque majeur si la maladie progresse à ce point. Fumer des cigarettes et même du cannabis peut potentiellement aggraver les choses. Cependant, le tabagisme n’est pas le seul facteur de risque possible lié à une affection pulmonaire.

Il y a un grave manque de recherche sur la façon dont le vapotage affecte directement la fonction pulmonaire, mais certains experts en santé affirment que le vapotage entrave la fonction des cellules pulmonaires (poumons). Si tel est effectivement le cas, une personne qui vape excessivement peut également se retrouver à un risque accru de complications d’une infection à coronavirus.

À ce stade, la taille relativement petite de l’échantillon de patients infectés et le manque de recherches approfondies ont rendu difficile pour les médecins de dire de façon concluante à quel point le facteur de vapotage ou même de tabagisme est vraiment important. Tout ce qui peut rendre vos poumons moins sains est une mauvaise nouvelle, bien sûr, mais cela signifie-t-il que la capture du virus est une condamnation à mort pour les fumeurs ou les vapoteurs? Probablement pas, mais cela n’aidera certainement pas les choses.

Si vous avez déjà envisagé d’arrêter de fumer ou de vapoter – ou si vous aviez simplement besoin d’une poussée ou d’une incitation supplémentaire pour vous débarrasser de votre habitude – une pandémie virale respiratoire qui balaie la planète devrait vous motiver. À ce stade, tout ce que vous pouvez faire pour augmenter vos chances de survivre à la pandémie est sage, alors gardez cela à l’esprit la prochaine fois que vous envisagez de vous allumer.

