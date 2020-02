Le coronavirus est passé de personne à personne en Californie – .

La nouvelle souche de coronavirus, qui serait originaire de Chine, a fait un autre saut de personne à personne, cette fois en Californie. Il est maintenant confirmé qu’un couple mari et femme a l’infection virale dans le comté de San Benito. Les deux avaient tenté de s’auto-mettre en quarantaine mais se sont rendus dans un hôpital de San Francisco après l’aggravation des symptômes.

Le mari était récemment revenu d’un voyage à Wuhan, en Chine, qui est maintenant considérée comme l’épicentre de l’épidémie de coronavirus. Sa femme n’a pas voyagé avec lui, mais le fait que les deux ont renvoyé des résultats de test positifs signifie que le virus est passé du mari à la femme aux États-Unis.

Le suivi des cas d’infection par un coronavirus aux États-Unis est évidemment très important, mais il est encore plus crucial d’identifier quand le virus passe de personne à personne. Au début de l’épidémie, les responsables de la santé en Chine pensaient que le virus ne passait pas réellement d’une personne à une autre, mais maintenant que nous savons qu’il le peut, il est essentiel de surveiller de près ces incidents pour suivre la propagation.

“Nous continuons à surveiller la situation de près pour protéger la santé des résidents du comté de San Benito et limiter la propagation de ce virus”, a déclaré le Dr Marty Fenstersheib, responsable de la santé dans le comté de San Benito, dans un communiqué. «Nous travaillons en étroite collaboration avec les responsables de la santé de la région de la baie, les fournisseurs de soins de santé locaux et les partenaires communautaires.»

Le bulletin publié par le comté de San Benito note que quiconque s’est récemment rendu en Chine et se sent malade doit rester chez lui et éviter tout contact avec les autres. Un appel à la ligne d’urgence est approprié et vous devez expliquer vos symptômes et vos antécédents de voyage récents.

Cela étant dit, le bulletin note également que si vous n’avez pas voyagé en Chine ou si vous ne vous êtes pas frotté les coudes avec quelqu’un qui l’a fait, le risque d’infection par un coronavirus est incroyablement faible.

Source de l’image: DIVYAKANT SOLANKI / EPA-EFE / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.