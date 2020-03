Le coronavirus est un événement critique et doit être traité comme tel

Le coronavirus est un événement critique. Pour la plupart des entreprises, il s’agit d’un territoire inconnu et sa gestion sera très décousue et prendra un temps précieux à travailler. Un programme de gestion de crise est nécessaire mais pas toujours dans l’expérience d’une organisation, les entreprises doivent donc réfléchir à la manière dont elles peuvent utiliser la technologie pour les aider à gérer l’impact sur l’entreprise et une stratégie de travail à distance. Cela les aidera à se préparer, leur donnera la possibilité de surveiller les informations sur les risques et leur donnera les moyens de communiquer avec les employés, où qu’ils se trouvent. Voici un guide rapide, basé sur notre vaste expérience des urgences, sur la manière dont une combinaison de meilleures pratiques et de technologies de gestion de crise peut aider:

Coordination – Mettre en place une équipe dédiée à l’exercice du contrôle pendant le coronavirus, afin qu’elle puisse s’assurer que les décisions nécessaires peuvent être prises rapidement et de manière orientée objectif.

Évaluer – Évaluez la menace pour vous et vos employés du coronavirus. Déterminez où il se produit et si la source d’informations sur les risques est fiable. Il y aura beaucoup de données à trier, y compris les médias sociaux. Il est important de se demander: combien de sources différentes de données sur les risques utilisons-nous pour surveiller les menaces pesant sur notre entreprise? Est-ce efficace? Est-ce que tout est automatisé ou filtré?

Localiser – Sur la base de l’évaluation, vous devez localiser les personnes ou les actifs concernés ou les fonctions opérationnelles. Cela pourrait impliquer vos employés, travailleurs à distance, cadres, sous-traitants et autres parties prenantes. Essayer de corréler les deux peut impliquer l’accès à plusieurs systèmes et sources d’information comme les systèmes RH, les systèmes de voyage, les systèmes de gestion des bâtiments, etc. Vous devez vous demander: combien de systèmes différents avez-vous qui stockent des informations sur vos employés et vos actifs? Ces informations sont-elles intégrées à vos données sur les menaces pour déterminer qui ou quoi pourrait être touché?

action – Activation des plans de réponse et des communications. Cela impliquera non seulement les employés, mais tous ceux qui sont liés à l’organisation et qui doivent être tenus à jour. Il est important que vos plans de réponse et vos communications soient automatisés en fonction d’incidents ou de scénarios de coronavirus spécifiques au fur et à mesure de leur déroulement.

Soutien – Envisagez de soutenir les employés qui tombent malades. Pour garantir au mieux le bien-être des personnes atteintes de maladies, les entreprises peuvent savoir quelle aide elles peuvent apporter en termes d’accès aux soins médicaux.

Analyser – Une fois que vous avez activé vos plans, vous devez analyser votre situation pour vous assurer que les mesures que vous avez prises étaient efficaces et pour comprendre clairement comment vous avez effectué. Cela peut impliquer des rapports post-événement ou des actions supplémentaires nécessaires pour comprendre comment s’améliorer la prochaine fois. Souvent, les systèmes utilisés à cette fin sont manuels ou même pas en place. Ne pas savoir combien de temps le coronavirus aura un impact sur les entreprises peut nécessiter une analyse à différents moments pour suivre le succès des efforts de réponse.

Ces conseils sont conçus pour guider les entreprises à travers le scénario sans précédent présenté par le coronavirus, mais ils sont également appropriés pour d’autres événements d’urgence. À l’heure actuelle, l’horloge tourne et plus le temps passe, plus l’impact du virus sur les employés et les opérations est important et moins d’options peuvent être disponibles pour les entreprises. Le principal avantage des plates-formes informatiques conçues pour les événements critiques est qu’elles permettent aux entreprises de mettre en œuvre des mesures d’urgence rapidement et en grande partie automatiquement. Ils aident également à collecter des informations critiques en temps réel afin que les entreprises puissent avoir une vision réaliste de la façon dont l’urgence est susceptible de les affecter, permettant à l’équipe de coordination d’agir en conséquence. Nous sommes sans aucun doute en territoire inconnu, mais la technologie peut aider à guider les entreprises.

Javier Colado est chef de l’international à Everbridge