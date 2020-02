Le coronavirus fait des ravages sur la fourniture de Nintendo Switch pour le Japon

Les ravages économiques causés par la Coronavirus de Wuhan Ils sont remarqués dans de nombreux domaines. Si nous avons vu plus tôt comment LG et ZTE ont préféré supprimer du Mobile World Congress de Barcelone, il est maintenant Nintendo celui qui a reconnu avoir problèmes d’approvisionnement au Japon.

Le fait que la Chine soit actuellement la plus grande usine du monde peut finir par provoquer non seulement la peur des événements, mais aussi des problèmes d’approvisionnement de nombreux produits et composants. Nintendo a intensifié pour avertir que le coronavirus entraînera des retards inévitables dans la production d’unités Switch pour le Japon, y compris des périphériques tels que les contrôleurs Joy-Con et Ring Fit Adventure. Mais non seulement la console et les périphériques affectent la situation, mais aussi les jeux, car Les réservations japonaises pour la version Nintendo Switch d’Animal Crossing ont été retardées à une date non précisée qui devrait ouvrir le 8 février.

Nintendo a préféré être transparent et reconnaître dans les déclarations d’Engadget qu’il peut «confirmer que la fabrication de certains produits Nintendo pour le marché japonais a été retardée en raison de l’impact de l’épidémie de coronavirus. Nintendo n’anticipe pas d’impact significatif sur notre chaîne d’approvisionnement mondiale pour les systèmes et accessoires pour le moment, et les ventes de produits en Amérique du Nord et en Europe, y compris les commandes anticipées, ne sont pas affectées. Nous souhaitons exprimer notre inquiétude et notre soutien à toutes les personnes touchées par le coronavirus en cette période difficile. »

Bref, il semble que pour le moment ce problème d’approvisionnement n’affectera pas l’Europe et les États-Unis, bien que la priorité pour le moment soit de contenir le virus et de minimiser les canaux par lesquels il pourrait se propager.

Nintendo n’est pas le seul fournisseur de composants matériels touchés par le coronavirus, puisque Samsung et Foxconn ont dû fermer leurs usines et Apple leurs magasins physiques en Chine. Nous verrons comment cette affaire se terminera à la fin et si la normalité est rétablie, mais pour l’instant le coronavirus de Wuhan menace au moins de ralentir la croissance économique dans les prochains mois, ce qui est une situation aggravée si l’on tient compte du fait que la majorité des usines du monde sont en Chine, donc le reste des grandes puissances ont maintenant une grande dépendance à l’égard de ce pays.