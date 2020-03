Le coronavirus fait reculer les expéditions mondiales de smartphones

Apple a annoncé à la mi-février qu’il n’atteindrait pas ses prévisions financières pour le trimestre de mars en raison de l’épidémie de coronavirus et nous savions que d’autres fabricants de smartphones allaient souffrir avec le reste de l’économie mondiale. Nous avons maintenant un rapport d’analyste estimant des chiffres spécifiques pour combien les expéditions de smartphones ont chuté le mois dernier.

Un nouveau rapport de Strategy Analytics indique aujourd’hui que février a marqué la plus forte baisse des expéditions de smartphones jamais due à la pandémie de coronavirus. Les analystes affirment que les fabricants mondiaux de smartphones ont déplacé 61,8 millions d’unités, en baisse de 38% par rapport aux 99,2 millions d’appareils expédiés à la même période l’an dernier.

Neil Mawston, directeur exécutif de Strategy Analytics, a ajouté: «Février 2020 a vu la plus grosse chute de l’histoire du marché mondial des smartphones. L’offre et la demande de smartphones ont plongé en Chine, se sont effondrées en Asie et ont ralenti dans le reste du monde. C’est une période que l’industrie des smartphones voudra oublier. »

Strategy Analytics ne partageait pas d’estimation pour les fabricants individuels, nous devrons donc attendre quelques semaines de plus pour savoir si Apple a pu mieux performer avec les expéditions d’iPhone en février que la baisse moyenne mondiale de 38%.

Avec la façon dont la pandémie s’est déplacée à travers le monde en mars, ce sera probablement un autre mois lugubre pour les expéditions de smartphones. Apple avait initialement prévu que ses revenus pour le trimestre de mars se situeraient entre 63,0 et 67,0 milliards de dollars avant d’avertir qu’il n’atteindrait pas ce niveau. Mais avec l’évolution de la situation des coronavirus à l’échelle mondiale, les performances financières d’Apple pourraient être considérablement inférieures à celles attendues le mois dernier.

Yiwen Wu, analyste principal chez Strategy Analytics, a ajouté: «Malgré des signes de reprise timides en Chine, nous nous attendons à ce que les livraisons mondiales de smartphones restent faibles en mars 2020. La peur des coronavirus s’est propagée en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs, et des centaines de des millions de consommateurs aisés sont bloqués, incapables ou réticents à acheter de nouveaux appareils.

