Le coronavirus n’arrête pas la production automobile italienne

L ‘épidémie de coronavirus rampante (également connu sous le nom de Covid-19) devient de plus en plus sérieux à chaque minute qui passe. Le gouvernement italien a décidé d’intervenir directement auprès de mesures visant à réduire la diffusion et la propagation des contagions.

Les mesures sont très restrictifs surtout dans les “zones rouges” c’est-à-dire les épicentres d’importantes contagions. Des régions telles que le Piémont, la Lombardie, la Vénétie et l’Émilie-Romagne sont sous contrôle et les activités de production sont bloquées ou, si possible, il fonctionne dans le travail intelligent.

Malheureusement, cependant, toutes les activités ne peuvent pas être effectuées à domicile et les grandes marques automobiles sont les principaux facteurs. Pour le moment, le groupe FCA n’a pas confirmé les mesures prises pour sauvegarder ses salariés, mais les principales usines sont toutes en dehors des “zones rouges”.

Ferrari et Maserati se battent contre le coronavirus

Situation différente pour Maserati qui a Modène comme bureau principal, donc dans toute la zone bloquée. L’entreprise a décidé d’opérer dans un travail intelligent avec tout le personnel non strictement nécessaire. Cependant, environ 1 300 employés dont le travail en usine est essentiel restent actifs.

la il en va de même pour Ferrari qui a confirmé sur son site internet avoir mis en œuvre toutes les mesures prévues par le décret ministériel. De cette façon, souligne l’entreprise, il est possible de réaliser les travaux dans les meilleures conditions possibles et par conséquent assurer la continuité des activités.

La société Prancing Horse maintiendra une communication constante avec ses fournisseurs maintenir la chaîne d’approvisionnement active. En outre, il existe également un lien avec les autorités pour s’adapter aux nouvelles mesures et aux mesures qui pourraient être nécessaires.

Pour toutes ces entreprises, la santé et le bien-être de ses employés sont la priorité absolue et toutes les mesures ont été prises pour garantir les droits des travailleurs.