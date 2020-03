Le coronavirus n’arrête pas les bénéfices

SoundCloud collabore avec s’agiter pour aider les musiciens financièrement touchés par l’épidémie de coronavirus. Les artistes, même les plus célèbres, sont bloqués comme tous les autres à cause de la pandémie et ne peuvent pas faire de spectacles. Grâce à ce nouveau système, cependant, les musiciens de la plate-forme ils pourraient recommencer à gagner. Dans le cadre de ce partenariat, tous les créateurs de SoundCloud Pro, SoundCloud Premier et Repost by SoundCloud recevront rapidement leur Statut d’affiliation Twitch. En obtenant ainsi le statut d’affilié, ils pourront gagner des revenus des performances qu’ils diffusent sur Twitch.

La plate-forme musicale a déclaré dans son annonce: «C’est une période difficile pour tout le monde en ce moment et nous savons que Coronavirus a été particulièrement sévère avec les musiciens qui prévoyaient de jouer des spectacles en direct dans les mois à venir. De nombreux créateurs se tournent vers des plateformes de streaming vidéo en direct pour se connecter avec leurs fans. »

Ceux qui n’ont pas encore de compte Twitch devront évidemment s’inscrire en premier. Les créateurs devront remplir une demande rapide et Twitch leur enverra une invitation en tant que «affiliés» dans quelques jours. Une fois qu’ils ont acquis le statut d’affilié, les fans peuvent s’abonner à leurs chaînes. Sur Twitch, cela signifie que les fans paient de l’argent réel pour soutenir leurs créateurs préférés. Les affiliés peuvent également publier des annonces et des liens en invitant les fans à acheter leur merchandising. Les créateurs de SoundCloud qui sont intéressés peuvent déjà commencer à demander le statut d’affilié, bien qu’ils devront d’abord être validés par le personnel humain de Twitch pour l’obtenir.