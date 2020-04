Le coronavirus n’empêchera pas SpaceX de tirer des dizaines de nouveaux satellites dans l’espace – .

SpaceX prévoit le lancement de son programme de satellites Starlink pour le 16 avril, rapporte ..

Un SpaceX Falcon 9 enverra des dizaines de minuscules satellites Starlink en orbite terrestre où ils rejoindront des centaines d’autres qui y ont déjà été placés lors de missions antérieures.

Finalement, SpaceX souhaite que des milliers de satellites forment une grille autour de la Terre et fournissent un accès aux données à grande vitesse à tous les coins du globe, mais le projet prendra des années.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La pandémie de coronavirus a touché à peu près toutes les industries imaginables, et l’activité de vols spatiaux commerciaux n’est pas différente. Malgré cela, SpaceX fait de son mieux pour respecter le calendrier, ce qui signifie qu’il doit assurer le plus grand nombre possible de satellites Starlink aggravant les astronomes dans l’espace.

Le prochain lancement de la société Starlink est actuellement prévu pour le 16 avril au plus tôt et aura lieu à partir des installations de lancement du Kennedy Space Center en Floride. Comme c’est généralement le cas avec les missions Starlink, nous nous attendons à ce que SpaceX publie des dizaines de ses satellites de communication de la taille d’une pinte simultanément, et SpaceX diffusera probablement en direct le lancement et le déploiement de son matériel.

Starlink est l’un des gros paris de SpaceX sur l’avenir. Il s’agit d’un réseau de satellites de communication qui, une fois terminé, devrait être en mesure de fournir un accès aux données à haute vitesse, même dans les régions les plus reculées de la planète. Cependant, pour faire de ce rêve une réalité, SpaceX doit lancer de nombreux satellites.

Combien est «beaucoup»? Des milliers au moins, et peut-être même des dizaines de milliers. La société dispose déjà de quelques centaines d’espace, mais prévoit d’en déployer environ 12 000 à terme. Si tout se passe bien, SpaceX pourrait envoyer jusqu’à 42 000 satellites en orbite. C’est une entreprise absolument gigantesque, et ces milliers de vaisseaux spatiaux sont envoyés par petits lots, ce qui signifie qu’il faudra plusieurs années à Starlink pour montrer de quoi il est vraiment capable.

C’est un projet ambitieux, et il a déjà suscité la colère de la communauté astronomique dans son ensemble. Les satellites Starlink sont petits, mais ils ne sont pas invisibles, surtout lorsqu’ils regardent à travers un télescope de grande puissance. Cela signifie qu’ils peuvent facilement entraver les observations faites par les astronomes sur le terrain. Certains chercheurs ont même publié des images montrant à quel point les satellites peuvent gâcher leurs tentatives de surveillance du ciel.

Ce n’est pas un super look pour SpaceX, mais la société s’est engagée à travailler sur une solution. Certains des changements possibles que la société pourrait apporter comprennent la peinture des satellites avec un revêtement noir non réfléchissant ou un autre matériau. Il est difficile de savoir si le lot de satellites en préparation pour le lancement le 16 avril est différent de ceux du passé, ou si ceux-ci, eux aussi, causeront des problèmes aux scientifiques.

Source de l’image: Terry Renna / AP / REX / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.