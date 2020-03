Le coronavirus obligera Apple à retarder au moins un nouveau produit, selon un initié – .

Il n’y a pas de fin en vue pour l’épidémie de coronavirus, car le nombre de cas confirmés de Covid-19 continue d’augmenter dans le monde. Outre la Chine, trois grandes zones chaudes de coronavirus sont apparues au cours des dernières semaines, dont l’Iran, l’Italie et la Corée du Sud, qui représentent plus de 11000 cas combinés, soit plus de 10% du nombre total de cas dans le monde. Le taux d’infection en Italie a également augmenté de manière significative le nombre de cas dans le reste de l’Europe, et les États-Unis ont connu une augmentation régulière de nouveaux cas au cours des deux dernières semaines.

Ces développements ont incité les entreprises à se retirer de divers salons. D’autres événements ont été clôturés ou reportés, avec des exemples notoires comme le MWC, le Salon de l’auto de Genève et Google I / O 2020. D’autres pourraient suivre bientôt. L’événement Apple de la WWDC 2020 pourrait être le prochain, et même les Jeux Olympiques de Tokyo risquent d’être annulés. Maintenant, il semble que l’épidémie pourrait entraver le lancement de divers produits cette année, y compris les appareils Apple.

Brian Roemmele a déclaré sur Twitter qu’au moins une nouvelle annonce de produit ne se produira pas avant cet automne “pour diverses raisons”, y compris de grands changements qui sont apparemment en magasin pour la WWDC 2020 et les incertitudes d’approvisionnement.

Je viens de recevoir des nouvelles de quelques amis d’Apple. Au moins une nouvelle annonce de produit n’aura pas lieu avant l’automne pour diverses raisons: # WWDC2020 retard et incertitudes de la chaîne d’approvisionnement. https://t.co/wtjGUlnC9E

L’initié a posté le message en réponse à l’un de ses tweets la semaine dernière, selon lequel la WWDC 2020 pourrait être modifiée dans un nouveau format en raison de problèmes de santé.

🔮 Malheureusement # WWDC2020 sera probablement modifié dans un nouveau format cette année en raison de problèmes de santé. Rien n’est finalisé mais il ne semble pas qu’il soit complètement annulé à ce stade.

Apple n’a pas encore annoncé quoi que ce soit au sujet de sa conférence annuelle des développeurs, mais la société a pris plusieurs mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. Les magasins Apple ont été fermés en Chine, puis ont fonctionné à capacité réduite au début de l’épidémie. Maintenant, l’entreprise interdit aux employés de se rendre dans les zones chaudes.

La WWDC reste l’un des événements les plus importants du calendrier d’Apple. C’est l’endroit où Apple dévoile ses dernières innovations logicielles pour tous ses produits. Parfois, Apple utilise l’événement pour dévoiler un nouveau matériel, bien que la priorité de la WWDC soit le logiciel.

On ne sait pas à quoi fait référence le produit Apple Roemmele. Mais Apple aurait déjà dévoilé une variété de produits ce mois-ci, y compris l’iPhone 9, ainsi que de nouvelles versions de MacBook Pro et iPad Pro. Apple devrait également lancer une nouvelle génération d’écouteurs sans fil Powerbeats et une nouvelle Apple TV. Nous n’avons aucun moyen de savoir quel type de problèmes de chaîne d’approvisionnement le coronavirus pourrait causer, il est donc trop tôt pour dire quel produit a été retardé.

Apple devrait lancer cette année de nouveaux produits qui ne ressemblent à rien de ce qu’elle a fait auparavant. Des appareils équipés de mini-écrans LED, dont un tout nouveau modèle de MacBook Pro 14,1 pouces, sont en préparation pour 2020 selon une rumeur. En outre, Apple devrait publier son tracker de type tuile à un moment donné en 2020.

Le nouveau produit Apple le plus surprenant pourrait être les lunettes de réalité augmentée de la société. Les experts et les analystes ont déclaré que 2020 serait l’année où les premières lunettes AR d’Apple verraient le jour. Alors qu’Apple n’a jamais confirmé de matériel AR, la société est très intéressée par la réalité augmentée. Les lunettes AR bénéficieraient également de manière significative d’une révélation de la WWDC, car les développeurs seraient encouragés à imaginer de nouvelles expériences pour le produit. Cela dit, des rapports plus récents ont suggéré que les lunettes AR pourraient ne pas être dévoilées avant au moins quelques années.

