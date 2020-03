Le coronavirus pourrait (enfin) être un point de basculement pour le télétravail – .

La conception d’un artiste montre des particules microscopiques de coronavirus. (Illustration CDC)

Depuis l’embargo pétrolier de 1973 et la création presque simultanée du terme «blocage», les Américains ont pensé au télétravail comme solution à de nombreux maux modernes. Lorsque l’Internet à haut débit a commencé à pénétrer dans les foyers à la fin des années 1990, le télétravail semblait sur le point de s’effondrer. Pourquoi perdre du temps dans les embouteillages lorsque le courrier électronique peut arriver à votre bureau à domicile tout aussi rapidement? La promesse de rendre une dizaine d’heures par semaine aux travailleurs – sans parler des économies potentielles considérables sur les coûts de location de bureaux – semblait irrésistible.

Au lieu de cela, les gestionnaires semblaient trop attachés à la présence physique de leurs employés, et certains employés se demandaient si leurs collègues au foyer faisaient vraiment beaucoup de travail dans leurs jammies. Un peu de contrecoup a émergé après le début du siècle, atteignant son apogée lorsque la PDG de Yahoo, Marissa Meyer, a effectivement tué le travail de cette entreprise depuis le programme à domicile.

PLUS DE BOB SULLIVAN

Voilà pour laisser le trafic aux heures de pointe.

Aujourd’hui, à peine 3% des Américains font du télétravail la plupart du temps, selon FlexJobs. Cela signifie à peu près autant d’Américains souffriront de «déplacements quotidiens extrêmes» – d’une durée de plus de 90 minutes, dans chaque sens – que profiteront du télétravail à temps plein.

Le Coronavirus pourrait enfin changer cela.

En réaction à l’implantation de l’épidémie à Seattle, les grandes entreprises technologiques du nord-ouest du Pacifique ont rapidement adopté des plans de télétravail. Microsoft, Amazon, Facebook et Google ont tous dit aux employés de travailler à domicile dans la mesure du possible et d’y rester pendant la majeure partie du mois de mars. Il en va de même pour le comté de King, le gouvernement local de la région de Seattle. Le Centre de recherche sur le cancer Fred Hutchinson a déclaré à plusieurs de ses employés qu’ils n’avaient pas le choix – ils devaient travailler à la maison.

Le début de 2020 pourrait se transformer en une expérience sociale forcée qui pourrait enfin répondre à la question: Avons-nous encore besoin de l’heure de pointe?

«Alors qu’environ 50% des personnes travaillent à domicile au moins la moitié de la semaine sur une base régulière, nous constatons toujours que seulement 3 à 4% environ travaillent à domicile à temps plein. Maintenant, en raison du coronavirus, nous constatons une réelle concentration sur le travail à distance qui pourrait très bien être un point de basculement en termes d’adoption plus répandue du travail à distance à temps plein », a déclaré Brie Weiler Reynolds, responsable du développement de carrière et coach chez FlexJobs. «Il semble que, dans cette dernière situation, les entreprises aient plus facilement opté pour le travail à distance comme une grande solution pour assurer la sécurité des employés, maintenir la continuité des opérations et gérer l’incertitude de jour en jour.

Bien sûr, tout le monde ne peut pas travailler à domicile. Les chauffeurs de bus et les agents de sécurité, par exemple, doivent rester à leur poste. Le Seattle Times a une histoire importante à propos de cette fracture numérique nouvellement et rapidement en train de se former. Ce groupe ne peut être ignoré dans cette expérience sociale.

Mais il est difficile de ne pas imaginer que les entreprises de Seattle pourraient s’habituer à tous ces bureaux vides, sans parler des autoroutes plus vides, et avec de nouveaux modes de travail en place, trouver un moyen de continuer à long terme leurs arrangements ad hoc de travail à domicile. Il est difficile de rechercher des doublures en argent dans le climat actuel, mais les chercheurs en climatologie en ont trouvé un en examinant la Chine. La pollution atmosphérique y a chuté pendant la crise. Il est facile d’imaginer ce genre de conséquence involontaire à Seattle également, alors que des milliers de voitures sont retirées de la route et que l’impasse est réduite.

L’adoption généralisée du télétravail recèle de grandes promesses, dit FlexJobs: 124 milliards de kilomètres en voiture conduits par an, 8 milliards de déplacements en moins, une réduction de 8 milliards de dollars des coûts des accidents d’automobiles, 54 millions de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre en moins.

Alors que la plupart des entreprises ne font actuellement que des plans à court terme, Weiler s’attend à ce que les accords de travail à domicile liés au virus durent probablement bien après la fin du mois de mars.

«Parce que la menace du virus est permanente et qu’il est difficile de prédire combien de temps les choses resteront ainsi, nous pouvons voir des entreprises utiliser le travail à distance quotidiennement pendant les semaines ou les mois à venir, et réaliser que c’est en fait un moyen productif et efficace de travailler sur une longue période. terme », a-t-elle déclaré.