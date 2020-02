Le coronavirus pourrait forcer Apple à retarder la production d’AirPods Pro Lite – .

Alors que les scientifiques et les chercheurs travaillent toujours dur pour arrêter la propagation du coronavirus, l’épidémie a un impact tangible sur la fabrication en Chine. Alors que certaines entreprises cherchent activement à transférer leurs ressources manufacturières à Taïwan, la production globale d’une gamme de produits devrait en pâtir.

En ce qui concerne Apple, un nouveau rapport de DigiTimes indique que le coronavirus pourrait voir Apple publier ses rumeurs AirPods Pro Lite un peu plus tard que prévu. La rumeur selon laquelle Apple pourrait publier une version plus conviviale de son populaire AirPods Pro a fait surface la semaine dernière, bien que nous n’ayons vu aucun détail concernant le coût ou les fonctionnalités qu’il pourrait laisser pour le différencier des AirPods Pro d’Apple. .

Quoi qu’il en soit, le rapport Digitimes affirme que la production d’AirPods Pro Lite ne commencera pas au cours du deuxième trimestre, comme prévu initialement. Le rapport ne fait aucune lumière sur le début de la production ou sur le moment où Apple prévoit de lancer ses écouteurs sans fil à bas prix sur le marché.

Cela dit, la rumeur actuelle d’AirPods Pro Lite devrait être prise avec un grain de sel. La rumeur a d’abord fait surface via Digitimes, qui a un bilan quelque peu irrégulier en ce qui concerne les rumeurs d’Apple. Et comme mentionné ci-dessus, il n’est pas entièrement clair comment un produit AirPods Pro moins cher pourrait s’intégrer dans la gamme de produits Apple.

À ce stade, les AirPods Pro d’Apple sont actuellement au prix de 249 $, tandis que les AirPod réguliers avec un étui de chargement sans fil se vendent 199 $. Pendant ce temps, les AirPod réguliers avec un étui de recharge régulier vous coûteront 159 $. À la lumière de cela, il ne semble pas y avoir beaucoup de place pour un nouveau modèle AirPods Pro dans la gamme de produits Apple.

Source de l’image: Apple

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

