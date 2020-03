Le coronavirus retardera certains projets de la NASA, annonce l’agence – .

Le coronavirus retardera probablement plusieurs projets de la NASA, le Mars 2020 étant toujours dans les délais mais confronté à la possibilité d’un retard important.

Le télescope spatial James Webb sera presque certainement repoussé encore plus loin qu’il ne l’était déjà, et les missions Artemis de la NASA pourraient voir des retards et peut-être même pousser le retour des humains sur la Lune après 2024.

Les nombreux projets et programmes de la NASA nécessitent le travail d’un nombre incalculable de membres du personnel travaillant dans diverses installations aux États-Unis. Il n’a pas fallu longtemps pour que la pandémie de coronavirus affecte l’agence spatiale, un petit nombre de membres du personnel étant tombés malades de la maladie COVID-19 et provoquant la fermeture de divers sites.

Maintenant, avec l’ensemble de l’agence sous un ordre de travail à domicile, et avec seulement du personnel essentiel à la mission autorisé à assister au travail, la NASA publie une prévision qui révèle comment la pandémie affectera un certain nombre d’initiatives en cours, y compris Mars 2020 mission rover et le télescope spatial James Webb.

La mission Mars 2020 est toujours dans les temps pour le moment, mais il est toujours possible que des retards puissent survenir avant la fenêtre de lancement prévue pour juillet. Si cela devait se produire, le retard serait important en raison des limites du lancement de vaisseaux spatiaux de la Terre vers Mars. La fenêtre pour lancer une mission vers Mars est étroite, et si la NASA manque son calendrier de lancement estival, elle devra attendre jusqu’en 2022 pour la prochaine opportunité.

Le télescope spatial James Webb, qui a déjà été retardé d’innombrables fois au cours de son long et difficile développement, subira probablement des retards supplémentaires à la suite de la pandémie.

“L’équipe du télescope spatial James Webb, également en Californie, suspend les opérations d’intégration et de test”, a déclaré la NASA dans un communiqué. «Les décisions pourraient être ajustées à mesure que la situation continue de se dérouler pendant le week-end et la semaine prochaine. La décision a été prise d’assurer la sécurité de la main-d’œuvre. L’observatoire reste en sécurité dans son environnement de salle blanche. »

On ne sait pas dans quelle mesure le retard sur le programme James Webb sera important, mais à ce stade, le projet a déjà connu tellement de retards que les choses se déroulent comme d’habitude, aussi triste que cela puisse être.

L’un des plus grands points d’interrogation pour la NASA reste la prochaine mission Artemis sur la Lune. La NASA avait prévu un retour des missions en équipage sur la Lune d’ici 2024, et bien que de nombreux critiques aient fait valoir que le court délai était déjà impossible à respecter, il semble de plus en plus irréaliste face à une crise sanitaire mondiale.

En fin de compte, la sécurité des membres du personnel est la priorité absolue de la NASA, et cela signifie faire des compromis en ce qui concerne les missions planifiées.

«Nous allons prendre soin de nos gens. C’est notre première priorité », a déclaré l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, dans un communiqué. «La technologie nous permet de faire une grande partie de ce que nous devons faire à distance, mais, lorsque des travaux pratiques sont nécessaires, il est difficile, voire impossible, de se conformer aux directives du CDC lors du traitement du matériel de vol spatial, et là où nous ne pouvons pas le faire en toute sécurité nous allons devoir suspendre les travaux et nous concentrer sur les activités essentielles à la mission. »

