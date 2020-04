Le coronavirus se propage dans l’air extérieur avec une facilité choquante, selon une étude – .

Les scientifiques disent que l’exercice à l’extérieur à l’âge du coronavirus comporte beaucoup plus de risques qu’on ne le pensait auparavant.

Les marcheurs, les coureurs et les cyclistes doivent maintenir de grandes distances entre eux – jusqu’à 66 pieds dans certains cas – pour éviter de propager le virus les uns aux autres.

Les directives de distanciation sociale pour l’intérieur ne doivent pas être prises à leur valeur nominale lors de la planification d’un exercice en plein air.

La nouvelle pandémie de coronavirus a contraint bon nombre d’entre nous à modifier radicalement nos routines quotidiennes. Rester à la maison est désormais l’une des meilleures choses qu’une personne puisse faire non seulement pour assurer sa sécurité, mais aussi pour s’assurer que l’épidémie s’éteint le plus rapidement possible. Cependant, l’exercice en plein air a été généralement considéré comme une activité sûre en ces temps étranges, mais de nouvelles recherches suggèrent que le fait d’être à l’extérieur devrait s’accompagner de précautions supplémentaires.

La recherche, qui a été menée par une équipe internationale comprenant des scientifiques en Belgique et aux Pays-Bas, a étudié les impacts des mandats actuels de distanciation sociale lorsqu’ils sont appliqués à l’exercice en plein air. Ce qu’ils ont découvert, c’est que rester à six pieds l’un de l’autre pourrait ne pas vous être utile en ce qui concerne la course, la marche ou le vélo à l’extérieur.

Le problème ici est que la règle des six pieds fonctionne très bien si elle est suivie à l’intérieur, avec peu ou pas de mouvement entre les individus. L’idée est que le virus ne peut pas voyager très loin dans un environnement intérieur avant de tomber au sol ou simplement de stagner dans l’air.

Cependant, les sentiers de plein air présentent un défi unique, car les individus respirent fortement et peuvent même tousser ou éternuer en cours de route. Si une deuxième personne suit derrière, même à ce qui serait considéré comme une distance «sûre» pour l’interaction en intérieur, elle entrerait rapidement en contact avec des particules dans l’air qui pourraient contenir le virus.

Les scientifiques ont effectué des simulations pour déterminer la gravité réelle de ce risque, avec des exerciseurs virtuels se déplaçant les uns derrière les autres et l’ordinateur suivant le flux d’air qui les entoure. Ce qu’ils ont découvert, c’est que vous n’avez pas à être à côté d’une personne infectée ou même directement derrière elle pour être à risque, selon le type d’exercice que vous faites.

Sur la base des simulations et des données, l’équipe suggère que les personnes qui marchent à l’extérieur devraient maintenir un minimum de quatre mètres (13 pieds) de séparation. Les coureurs et les cyclistes occasionnels devraient essayer de rester à au moins 10 mètres (33 pieds), et les cyclistes rapides devraient essayer de rester à au moins 20 mètres (66 pieds) des autres en utilisant les mêmes sentiers. Les chercheurs notent également qu’il est vital d’éviter le chemin direct de la personne devant vous, même lors du maintien de ces distances.

Bien sûr, trouver un sentier ou une aire d’exercice à l’extérieur où personne d’autre n’est idéal est idéal. Si vous êtes dans une petite ville, une ville ou une zone rurale, cela devrait être relativement facile. Cependant, si vous êtes coincé dans une grande ville, il est important de garder ces conseils à l’esprit lorsque vous essayez de vous suer quotidiennement.

