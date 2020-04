Le coronavirus survit-il encore plus longtemps dans votre réfrigérateur ou votre congélateur? – .

Des virus similaires au nouveau coronavirus ont démontré leur capacité à vivre pendant de longues périodes dans des températures plus fraîches.

Des études antérieures ont montré que ces virus peuvent vivre jusqu’à un mois à des températures similaires à celles d’un réfrigérateur domestique.

Le virus serait également capable de survivre après avoir été congelé, ce qui signifie qu’il pourrait également persister dans l’environnement d’un congélateur domestique.

Nous devrions tous faire tout notre possible pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus. Cela signifie une distance sociale et le fait de rester à la maison si vous le pouvez, mais cela signifie également prendre des mesures à l’intérieur de votre propre maison pour vous assurer que si le virus franchit votre porte, il ne se propage pas à vous ou à vos amis et votre famille.

Dans cet esprit, il y a beaucoup de questions sur les conditions auxquelles le virus peut résister. Si vous voulez tuer le virus sur les aliments ou autres biens que vous apportez à la maison, le coller au réfrigérateur ou même au congélateur est-il une bonne idée? D’après ce que les scientifiques savent sur des virus similaires, la réponse est probablement non.

Comme l’explique le ministère de la Santé du New Jersey, des recherches récentes sur deux virus qui sont étroitement liés au nouveau coronavirus ont tendance à préférer des températures plus fraîches et peuvent survivre beaucoup plus longtemps dans le froid que vous ne le pensez.

Les chercheurs ont découvert que des températures et une humidité plus basses aidaient les virus à survivre plus longtemps. En particulier, à 4 degrés C ou 40 degrés F et à 20% d’humidité relative, plus des deux tiers des virus ont survécu pendant 28 jours. À l’autre extrémité du spectre, à 40 degrés C ou 104 degrés F et 80% d’humidité, les virus ont survécu moins de 6 heures.

Ainsi, une chaleur élevée réduit considérablement la durée de vie des virus associés, tandis que des températures aussi basses que 40 degrés Fahrenheit leur ont permis de persister pendant un mois. Malheureusement, de nombreux réfrigérateurs planent autour de la barre des 40 degrés, ce qui en fait l’endroit idéal pour qu’un tel virus l’attende et espère qu’il déteint sur quelqu’un qu’il peut infecter.

En ce qui concerne la congélation du virus, on pense que le coronavirus ferait très bien d’être congelé puis décongelé, conservant sa capacité à infecter une personne s’il se retrouvait dans les yeux ou le système respiratoire.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ce virus en particulier, et il est tout à fait possible qu’il réagisse quelque peu différemment des autres virus aux changements de température. Des recherches supplémentaires nous apprendront beaucoup à cet égard, mais pour le moment, nous devons utiliser les connaissances que nous avons déjà, et le fait est que les virus de la même famille que le virus COVID-19 aimeraient traîner dans votre réfrigérateur ou congélateur.

La bonne nouvelle à ce stade est que se laver les mains et désinfecter les surfaces de votre maison est toujours un excellent moyen de lutter contre tout virus qui pénètre dans votre espace de vie.

