Le coronavirus voit la Chine sévir contre les VPN

La crise actuelle des coronavirus rend plus difficile pour les citoyens chinois et les expatriés du pays d’accéder à Internet mondial, le gouvernement chinois ayant une fois de plus lancé une répression des services VPN.

En empêchant les utilisateurs d’accéder aux VPN à l’intérieur de ses frontières, la Chine peut plus facilement contrôler le flux d’informations entrant et sortant du pays. Bien que cela permette au pays d’empêcher la désinformation sur le coronavirus de se propager en ligne, il est également plus difficile pour les citoyens et les résidents chinois de savoir ce qui se passe réellement dans le monde.

Les VPN permettent aux utilisateurs de contourner le grand pare-feu chinois et le gouvernement du pays autorise ces services à fonctionner dans une certaine mesure.

Bien que le gouvernement chinois ait interdit les services VPN privés non enregistrés, il autorise les services enregistrés par le gouvernement à fonctionner dans le pays. Les VPN enregistrés sont principalement utilisés par les entreprises étrangères et nationales qui ont besoin d’accéder à Internet dans le cadre de leurs opérations quotidiennes. Par exemple, de nombreuses entreprises chinoises ont une forte présence sur Twitter, malgré l’interdiction du service dans le pays, et elles utilisent toutes des VPN enregistrés pour y accéder.

La répression des VPN en Chine

Pour la plupart, la Chine a appliqué son interdiction de VPN avec plus de force contre les fournisseurs de VPN que contre les individus utilisant ces services à l’intérieur de ses frontières. Cependant, le gouvernement chinois a établi un schéma clair de répression des VPN pendant les périodes de tensions politiques potentielles.

Par exemple, lors de la réunion de l’Assemblée populaire nationale de mars dernier, qui est le plus grand rassemblement politique annuel en Chine, de nombreux utilisateurs de VPN se sont plaints de ne pas avoir pu contourner le pare-feu du pays. La même chose s’est produite en septembre dernier lorsque les utilisateurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à la baisse des serveurs VPN avant les célébrations du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine.

Le site Internet Greatfire suit les performances des VPN en Chine et selon son créateur Charlie Smith, les utilisateurs de VPN à travers le pays ont de plus en plus de mal à utiliser ces services depuis le début de l’épidémie de coronavirus. Smith a fourni des informations supplémentaires sur la situation actuelle en Chine dans une déclaration à Fortune, disant:

«La situation actuelle des VPN est très similaire à ce qui se passe lors des grandes réunions du gouvernement en Chine. Les autorités limitent l’utilisation du VPN, rendant l’utilisation d’Internet étranger presque impossible. “

Greatfire suit les vitesses des VPN sur une période de 60 jours et depuis le début de l’épidémie, 10 des 15 principaux VPN fonctionnant en Chine ont enregistré une baisse significative de leurs performances.

Consultez également notre liste complète des meilleurs services VPN

Via Fortune