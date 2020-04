Le coupon spécial permet de raser 10% sur ce pistolet de massage génial – .

Les pistolets de massage à percussion sont très populaires en ce moment, et le pistolet de massage musculaire des tissus profonds Sportneer est le meilleur modèle que nous ayons testé jusqu’à présent.

L’appareil présente une conception compacte et portable, légère et silencieuse, et il est livré avec six têtes de massage différentes ainsi qu’une mallette de transport.

Ce nouveau modèle Sportneer n’est pas bon marché à 140 $, mais il vient de bénéficier de sa toute première réduction grâce à un coupon à ne pas manquer qui réduit de 10% le prix de vente.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Le stress fait naturellement partie de nos vies tout le temps, bien sûr, mais en ce moment, nous avons tous beaucoup plus de stress à gérer que la normale. La nouvelle pandémie de coronavirus a bouleversé la vie de tout le monde, que vous soyez ou non directement touché par la maladie potentiellement mortelle du COVID-19. Des millions d’Américains sont sans emploi en ce moment et nous devons tous faire face à des changements majeurs de style de vie à la suite de commandes d’abris sur place. C’est en effet une période stressante, mais un nouvel accord qui vient d’apparaître sur Amazon pourrait peut-être vous aider.

Le pistolet de massage musculaire Tissue Deep Tissue est l’un des nouveaux appareils les plus en vogue dans une catégorie de produits émergents très tendance. Il est léger et silencieux malgré un moteur puissant qui peut facilement évacuer tout ce stress, et six têtes de massage différentes l’accompagnent. À vrai dire, c’est déjà une bonne affaire à 140 $ compte tenu du prix facturé par les entreprises pour les modèles largement inférieurs. Utilisez le code de coupon 6Y5XCL2K à la caisse entre maintenant et le 15 mai, et vous ne paierez que 125,99 $.

Voici les principaux détails de la page produit d’Amazon:

MASSAGER SPÉCIAL DES TISSUS PROFONDS – LE MASSEUSE MUSCULAIRE À DOMICILE: Le pistolet de massage Sportneer utilise un massage à percussion thérapeutique pour travailler vos tissus profonds. Conçu et testé par des ingénieurs professionnels, cet outil indispensable peut soulager les spasmes musculaires, réduire et prévenir l’atrophie musculaire et stimuler la circulation sanguine.

ULTRA-SILENCIEUX ET PORTABLE: Le masseur de tissus profonds n’atteint que 35 à 55 décibels afin que vous ne dérangiez pas les autres pendant son utilisation. Vous pouvez également l’emporter partout, car sa taille et son poids ultra-compacts (seulement 1,8 lb) le rendent idéal pour la maison, le bureau ou la salle de gym!

5 NIVEAUX DE VITESSE ET 6 TÊTES DE MASSAGE: Le pistolet de massage à percussion équipé de 5 réglages de vitesse offre une expérience de massage relaxante et réduit les dommages osseux.Il propose 6 têtes de massage de formes différentes pour aider l’utilisateur à détendre différentes parties du corps.

LONGUE DURÉE DE TRAVAIL ET PROTECTION D’ARRÊT AUTOMATIQUE: Le pistolet de massage musculaire est équipé d’une batterie au lithium rechargeable de haute qualité de 3400 mAh, et il peut continuer à fonctionner 6 heures après une charge complète. Pour votre sécurité, il dispose également d’une fonction d’arrêt automatique de 10 minutes pour protéger votre corps et l’appareil.

EXCELLENT SERVICE APRÈS-VENTE: Nous sommes convaincus que vous allez adorer le pistolet de massage Sportneer. Si vous n’êtes pas entièrement satisfait de nos produits, envoyez-nous simplement un message via Amazon et nous vous donnerons une solution satisfaisante.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Les meilleures offres du jour

1

2

3

4

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.