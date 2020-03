Le court métrage qui inclura “Onward” sera “Les Simpsons”

Comme le veut la tradition, chaque nouveau film de Pixar Il comprend une courte animation avant de commencer. Dans le cas de «En avant » et pour célébrer l’achat de Renard, nous pouvons voir un court des Simpsons.

Selon Movieweb, le court métrage s’intitule “Playdate with Destiny” et les stars Maggie Simpson et un nouveau personnage appelé Hudson, qui mettra l’accent sur cette histoire romantique sur l’amour dans la jeunesse. L’image promotionnelle montre le couple vêtu de gala tout en profitant de belles vues panoramiques.

Maggie Simpson est sans voix… Playdate with Destiny, un nouveau court métrage Simpsons avant Disney & Pixar Onward. Exclusivement en salles! #TheSimpsons pic.twitter.com/3090Zv8uYE

Le créateur du court est David Silverman, un vétéran de l’animation. Silverman était également derrière “A Long Day Nursery”, un court métrage qui a été nominé pour un Oscar en 2012, enfin “Disney’s Paperman”, a pris la statuette. Qui sait si, après cette union, nous pouvons voir la fameuse famille jaune parmi les nominations à l’Académie à plusieurs reprises.

«Enfin on peut en parler. Nous en sommes très fiers … Cela a commencé parce que deux de nos scénaristes, Tom Gammill et Max Pross, ont présenté une idée de base dans le cadre d’une histoire de série pendant quelques années. Quand nous avons fait l’épisode, Jim Brooks pensait que cela pourrait devenir un court-métrage pour les cinémas. Donc, nous avons retardé l’épisode, il sera désormais diffusé le 19 avril “, a expliqué Al Jean.

L’achat de Fox par Disney porte déjà ses fruits et cette collaboration entre départements est l’un des premiers résultats de la fusion entre entreprises. Cependant, ce ne sera pas le dernier projet dans son ensemble. Jean dit qu’ils viennent de commencer: “Je ne pense pas que ce soit notre dernier travail dans les cinémas avec Disney.”

N’oubliez pas que «En avant » C’est l’histoire de deux frères qui vivent dans un monde fantastique où la magie s’est complètement perdue. Un jour, ils découvrent une lettre écrite par leur père avant de mourir et un bâton de sorcier qui les a laissés en héritage. À cette époque, Ian et Barley Lightfood se lancent dans une aventure pour découvrir la magie du monde. Le film sort le 6 mars.