Le créateur de BoJack Horseman appelle Netflix pour ignorer les crédits

Le créateur de Bojack Horseman, Raphael Bob-Waksberg, demande à Netflix de sauter les crédits. La société a été extrêmement occupée ces derniers temps, veillant à ce que son niveau de contenu soit en mesure de rivaliser légitimement avec la nouvelle croissance croissante des concurrents des services de streaming.

Beaucoup de choses ont changé dans le paysage du streaming depuis que Netflix est arrivé et est devenu la puissance de divertissement qu'il est actuellement. Cependant, la plus grande menace qui pèse actuellement sur Netflix est l'arrivée récente du service de streaming de Disney, Disney +. Le service très attendu lancé en novembre et depuis lors, il a connu quelques mois plutôt stellaires. L'un des plus grands succès du réseau, le spin-off de Star Wars The Mandalorian, a déjà réussi à captiver les fans de Star Wars – en particulier avec l'introduction inattendue du personnage officieusement connu sous le nom de "Baby Yoda". En créant une liste substantielle de contenu original, en plus de ses nombreuses licences sur de nombreuses franchises familières et bien-aimées, Disney pourrait finir par gagner une domination totale sur le marché du streaming. Bien sûr, c'est quelque chose contre lequel Netflix lutte activement. Que ce soit en renforçant leurs propres options de contenu ou en proposant des options qui offrent au spectateur une expérience globale plus fluide, Netflix veut repenser et faciliter la façon dont ses clients regardent des films et la télévision. Malheureusement, ce désir aliène parfois ceux qu'il espère séduire.

En tant que créateur de l'une des séries animées les plus populaires de Netflix, BoJack Horseman, Raphael Bob-Waksberg a maintenant été mis à l'honneur par son dédain pour l'une des pratiques les plus courantes de Netflix. Depuis un certain temps maintenant, les programmes et les films Netflix se terminent par une invite à regarder une bande-annonce, qui dépasse tout ce que le spectateur regardait à l'origine. L'option est perturbatrice pour certains et utile pour d'autres, mais depuis qu'elle a répondu à un tweet du musicien Stevie Van Zandt qui a critiqué la pratique, Bob-Waksberg est devenu le porte-parole officieux de #LetCreditsRoll. Même en indiquant qu'il préférait travailler avec un autre réseau ou service qui ne prend pas en charge la pratique, Bob-Waksberg a tweeté:

Les tweets ont trouvé un accord avec de nombreux abonnés Netflix qui détestent les efforts du service de streaming pour faire avancer les choses pour les téléspectateurs. Le créateur de BoJack Horseman soutient qu'un passage soudain et (dans ce cas) indésirable de la programmation à une bande-annonce est invasif, et peut même ruiner la fin d'un film ou d'un programme pour certains. Un autre aspect de l'argument est que la réduction des crédits est irrespectueuse envers ceux qui ont travaillé sur un film ou une émission de télévision Netflix particulier. Sans garder les crédits comme objectif central à l'écran, ceux qui consacrent un temps et des efforts incalculables à créer quelque chose pour un public sont réduits à un simple contenu indigeste. Pour certains cinéastes ou showrunners, ce n'est peut-être pas si grave, mais Bob-Waksberg veut clairement voir la fin de la coutume – ou à tout le moins, donner aux téléspectateurs la possibilité de choisir s'ils souhaitent ou non une bande-annonce. . Netflix offre la possibilité de désactiver l'invite de la remorque automatique, mais à l'heure actuelle, le géant du streaming ne permet pas aux téléspectateurs d'y mettre un terme complet.

Bien qu'il soit compréhensible que Netflix essaie tout ce qu'il peut pour rendre le streaming confortable et pratique, Bob-Waksberg a raison. Non seulement la bande-annonce est invasive, mais elle constitue un obstacle gênant pour ceux qui veulent vérifier quelque chose dans le générique à la fin du film ou du programme choisi. Qu'on le veuille ou non, les crédits font partie de notre divertissement. Ce n'est peut-être pas la tasse de thé de tout le monde, mais il y en a qui apprécient la douceur de l'histoire que les crédits fournissent. Enlever cela est un mauvais service aux créateurs ainsi qu'au public.

