Le créateur de Twin Peaks, David Lynch, fête son 74e anniversaire avec un nouveau court métrage sur Netflix

David Lynch, le célèbre réalisateur de Mulholland Dr. et Blue Velvet et co-créateur de Twin Peaks, a eu 74 ans le 20 janvier 2020. Il est célébré en sortant un nouveau court-métrage, et c’est aussi étrange et merveilleux que vous vous attendez. Qu’est-ce que Jack a fait? est exclusif à Netflix, dure 17 minutes et met en vedette Lynch lui-même aux côtés d’un singe.

L’intrigue implique un détective, joué par Lynch, interviewant un singe soupçonné d’avoir commis un meurtre. Tout est en noir et blanc, et le singe parle avec des lèvres humaines qui se sont superposées à sa bouche. Il y a aussi un poulet impliqué.

Il n’y a malheureusement pas de bande-annonce, mais l’image ci-dessous devrait donner aux fans de Lynch une idée de ce à quoi s’attendre.

Il s’agit du premier nouveau contenu filmé de Lynch depuis Twin Peaks: The Return terminé en 2017. Il a publié une autobiographie co-écrite, Room to Dream, en 2018. Sa dernière sortie cinématographique était Inland Empire en 2006.

On ne sait pas sur quoi Lynch pourrait travailler la prochaine fois, ni si Twin Peaks reviendra pour une quatrième saison.

