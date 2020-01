Le créateur de Walking Dead révèle comment l’apocalypse Zombie a commencé

Cela fait 10 ans que The Walking Dead d’AMC a été diffusé et six mois depuis la fin de la bande dessinée avec le numéro 193. Maintenant, après tout ce temps, l’écrivain et co-créateur Robert Kirkman a révélé ce qui a déclenché l’apocalypse zombie dans sa série fictive. Il s’avère que c’était des extraterrestres depuis le début – enfin, en quelque sorte. Reste à savoir si Kirkman, souvent sarcastique, plaisantait.

En répondant à un fan sur Twitter qui a demandé comment les zombies de la série étaient devenus, Kirkman a déclaré que l’espace avait quelque chose à voir avec cela. Apparemment, une “spore spatiale” est ce qui a créé les marcheurs dans l’univers de TWD.

Comme le note le site sœur de GameSpot, Comic Book, Kirkman et l’artiste de la série originale Tony Moore ont présenté une continuation à La nuit des morts-vivants de George A. Romero, un film d’horreur de 1968 dans lequel les scientifiques pensaient que les cadavres réanimés étaient causés par le rayonnement explosif d’une sonde spatiale de retour. La réponse de “Spore spatiale” de Kirkman est probablement un hommage au classique d’horreur culte de Romero.

La réponse de Kirkman corrobore apparemment les déclarations précédentes qu’il a faites, comme celle de 2018 où il a déclaré que l’infection de zombies et la calamité qui en résultait étaient dues à “une chose de science-fiction folle qui rendrait l’histoire d’autant plus étrange”.

Dans cette même interview de 2018, Kirkman a essentiellement déclaré que la cause de l’apocalypse zombie importait très peu, car il ne pensait pas que les personnages de la série achèteraient une quelconque explication. “Honnêtement, si un scientifique de Washington venait vers le personnage et leur disait ce qui s’était passé, les personnages hausseraient les épaules et diraient” Oh… d’accord “,” a déclaré Kirkman à l’époque. “Cela ne changerait pas du tout leur vie.”

Dans une interview de 2017, Kirkman a déclaré que The Walking Dead d’AMC est peu susceptible d’explorer un remède contre le virus infectieux, citant que “ce serait un spectacle ennuyeux” si tout se terminait proprement par un remède. Donc, alors que la bande dessinée est terminée, nous devrons attendre et voir comment l’émission de télévision continue de gérer les marcheurs.

