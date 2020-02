Le créateur des chasseurs David Weil défend la scène des échecs humains dans la série Amazon

Chasseurs Le créateur David Weil répond aux réactions du Mémorial d’Auschwitz sur une scène de l’Holocauste fictive de la série Amazon Prime Video. Hunters est une série produite par Jordan Peele qui met en vedette Al Pacino en tant que survivant de l’Holocauste qui rassemble une équipe de chasseurs nazis pour traquer et tuer plusieurs soldats sud-américains qui se cachent aux États-Unis. Le spectacle dépeint des scènes de flash-back de l’Holocauste dans tous les détails brutaux et écoeurants, mais une scène particulière du pilote a frappé un nerf avec le mémorial d’Auschwitz.

La scène dépeint un jeu d’échecs cruel et grandeur nature, joué par un nazi particulièrement diabolique, utilisant des captifs juifs comme pièces, les forçant à s’entre-tuer pour le sport. Un compte Twitter représentant le mémorial d’Auschwitz, qui préserve le site de l’ancien camp de concentration nazi en tant que musée pour commémorer les victimes de l’Holocauste, a critiqué la scène l’appelant “folie dangereuse et caricature”. Le récit a également averti qu’une telle fictionnalisation “accueille les futurs négationnistes” et note que le Mémorial a tenté “d’honorer les victimes en préservant l’exactitude”.

Variety a rendu compte de la réaction initiale, puis a mis à jour leur histoire avec une longue réponse de Weil, qui est juif, défendant son choix. “En parlant spécifiquement de la scène du” match d’échecs “… c’est un événement fictif. Pourquoi ai-je senti que cette scène était importante pour le scénario et la mise en série”, demande Weil. “Pour contrer le plus puissamment le récit révisionniste qui blanchit la perpétration nazie, en présentant le sadisme et la violence les plus extrêmes – et les plus véridiques sur le plan de la représentation – que les nazis ont perpétrés contre les Juifs et d’autres victimes.” Il poursuit en expliquant que s’il est “vrai que les nazis ont commis des actes de sadisme et de torture généralisés et extrêmes”, le créateur ne voulait pas “décrire ces actes de traumatisme spécifiques et réels”.

Pour souligner davantage son propos, Weil explique qu’il a également décidé de donner à tous les prisonniers des camps de concentration des tatouages ​​fictifs supérieurs au nombre 202 499. Comme l’explique l’écrivain, “202 499 est le nombre le plus élevé enregistré donné à un prisonnier à Auschwitz. Je ne voulais pas qu’un de nos personnages ait le numéro d’une vraie victime ou d’un vrai survivant, car je ne voulais pas déformer un vrai personne ou emprunter à un moment précis de la vie d’une personne réelle. ” Weil fait valoir que la réponse à la “question philosophique plus large” concernant la réalisation de films et d’émissions de télévision sur l’Holocauste qui ne sont pas strictement documentaires est que “nous pouvons et devons” continuer, même si nous n’adhérons pas toujours à la “vérité littérale” dans le but de “capturer l’image figurative”. vérité de l’Holocauste. “

Hunters est un projet ambitieux traitant de sujets délicats et d’une importance vitale. Bien qu’il soit clair que Weil prend son travail au sérieux, la série elle-même ressemble à un mélange entre le drame lourd de l’Holocauste et le grindhouse d’exploitation des années 70. Peut-être que la scène en question s’est révélée insensible et explosive uniquement pour la valeur du choc, en raison de la nature fortement stylisée de la série.

La déclaration complète de Weil, qui doit être lue dans son intégralité, indique clairement qu’il respecte les victimes de l’Holocauste. Sa grand-mère était une survivante d’Auschwitz; ses histoires de persécution et d’horreur sont ce qui a inspiré l’écrivain pour raconter l’histoire qui se déroule dans Chasseurs. Il est évident qu’il n’a jamais eu l’intention d’être irrespectueux ou offensant, mais peut-être qu’il fera preuve de plus de prudence lors de la préparation des événements de la saison 2. Depuis Amazon n’a pas encore officiellement approuvé la série, dont Weil prétend avoir tracé cinq saisons , il faudra peut-être un certain temps avant que les fans ne voient si l’auteur ajuste son approche à l’avenir.

