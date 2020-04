Le créateur d’Ethereum choisit deux des pires prédictions Bitcoin jamais vues

Étant la plus grande crypto-monnaie au monde, le Bitcoin s’est révélé extrêmement volatil. Une fois que sa valeur a varié de 1 000 $ à 20 000 $ sur une période d’un peu plus d’un an. Cela est devenu l’objet de prédictions Bitcoin de valeurs infinies. Des valeurs allant de l’optimisme à la négativité, nombre d’entre elles étant extrêmement imprécises.

L’un des co-créateurs bien connus du réseau Ethereum et de sa crypto-monnaie native Ether a mis en évidence les deux pires prédictions de valeur Bitcoin jamais faites depuis l’introduction de la monnaie numérique en 2009.

Il a été mentionné dans un tweet du 6 avril, où il souligne que les prévisions de prix sur les marchés de la cryptographie sont “notoires pour être très fausses”. Tant d’un côté de la corrida que du côté baissier.

L’une des célèbres prévisions de Bitcoin pour 2020 d’un million de dollars

Selon les commentaires du co-fondateur d’Ethereum. La pire prédiction haussière de Bitcoin a été faite par John McAfee, fondateur de la principale société de logiciels McAfee et ancien candidat à la présidence des États-Unis pour 2020.

Où il fait référence à la célèbre proclamation de Bitcoin d’un million de dollars. Ce qui a été mentionné en novembre 2017, alors que Bitcoin approchait de son sommet historique de 20000 $.

Après avoir confirmé sa prédiction pendant des années, McAfee a finalement annulé la prédiction «légendaire» de 1 million de dollars en janvier 2020, invoquant que la prédiction n’était qu’une «ruse pour attirer de nouveaux utilisateurs». Après un certain temps, McAfee a également fait valoir que le Bitcoin n’est pas l’avenir des crypto-monnaies et a finalement qualifié la crypto-monnaie de “inutile”.

Le côté baissier dans les prédictions de Bitcoin

L’une des prévisions baissières les plus inexactes de Bitcoin, Buterin a choisi les prévisions du principal économiste américain et célèbre critique en matière de crypto-monnaie Nouriel Roubini alors qu’il y a quelques années, Bitcoin atteignait de nouveaux plus bas en plusieurs mois en s’effondrant en dessous de 7000 $. Il a fait valoir que Bitcoin pourrait être sur le chemin de zéro.

De même, il a mentionné que 99% des crypto-monnaies ne valaient rien. Donc, apparemment, le célèbre critique Bitcoin pense également que la crypto-monnaie “n’a absolument aucune base pour réussir” en tant que technologie.

Parier sur la décentralisation et la confidentialité

Décrivant ces deux prédictions Bitcoin qui ont échoué. Le co-créateur du réseau Ethereum met en évidence la question de la responsabilité parmi ceux qui ont un haut degré d’influence. Où il exhorte les gens à ne pas oublier que tout le monde fait des erreurs et demande des incitations sociales pour dire des choses “sensées”.

Il ne semble pas encore avoir fait certaines prévisions de prix sur les crypto-monnaies. En outre, le développeur est connu pour sa position haussière envers un avenir de décentralisation.

Tel que rapporté par plusieurs portails Web cette année. Il est convaincu que la monnaie de l’avenir sera décentralisée et privée car cet argent serait beaucoup plus résistant aux soi-disant “points d’étranglement centralisés”.

