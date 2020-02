Le «décès» et le retour surprise de Letty Ortiz expliqués

Letty Oritz (Michelle Rodriguez) est devenue l’une des figures les plus notables de La Fast Saga, et en partie cela est dû au fait qu’elle est l’une des franchises peu de personnages à mourir puis à revenir d’entre les morts. Letty n’est pas seulement connue pour sa disparition et sa résurrection; elle est également célèbre pour être l’un des personnages les plus anciens de The Fast Saga. Elle sera l’un des trois seuls personnages de la F9 de cet été, aux côtés de Dominic (Vin Diesel) et Mia Toretto (Jordana Brewster), à avoir pour origine le premier long-métrage de la franchise, The Fast and the Furious.

À l’exception d’un bref détour par la méchanceté dans Fast & Furious 6, la personnalité de Letty à travers les neuf titres est restée cohérente. C’est quelqu’un qui possède une expertise dans les automobiles et elle a une histoire romantique avec Dominic Toretto. Peut-être que sa plus grande évolution en tant que personnage est qu’elle hésite davantage à s’engager dans les cambriolages périlleux de The Fast and the Furious avant de devenir l’un des membres les plus fiables de l’équipage de Dominic au moment où Furious 7 se déplace.

La mort et la résurrection subséquente font également partie de l’arc général de Letty à travers les films Fast & Furious. Sa mort choquante transpire dans l’entrée de 2009 Fast & Furious, et les premiers indices de son retour se produisent dans Fast Five de 2011. Mais qu’est-il arrivé à Letty?

Fast & the Furious commence avec Dominic Toretto forcé de quitter Letty afin de la protéger de la police. Une fois caché, Toretto est informé par sa sœur que Letty a été assassinée, l’obligeant à retourner à Los Angeles pour découvrir qui était responsable de la mort de Letty. Il s’avère que Letty faisait un travail d’infiltration pour abattre un seigneur de la drogue nommé Arturo Braga (John Oritz) dans le but d’obtenir toutes les accusations pour Toretto.

C’était une noble mission qui a été brutalement interrompue lorsque le bras droit de Braga, Fenix ​​Calderon (Laz Alonso), l’a tuée. Cela a semblé être la fin pour Letty dans les films Fast & Furious jusqu’à ce qu’une scène post-crédits pour Fast Five ait vu Monica Fuentes (Eva Mendes) révéler à Luke Hobbs que Letty était réellement en vie. Cette révélation a joué un rôle crucial dans l’intrigue de Fast & Furious 6, qui a vu une Letty ressuscitée travailler pour le principal antagoniste du film, Owen Shaw (Luke Evans). La coupe finale du film ne traite que brièvement des détails de la façon dont elle a réussi à survivre, avec Shaw, qui avait apparemment des liens avec Braga, notant qu’il avait trouvé Letty sur le point de mourir et l’avait ensuite recrutée pour son équipe.

La volonté de Letty de travailler pour des malfaiteurs peut être attribuée à la façon dont, après son expérience de mort imminente, elle souffrait d’amnésie. Cela signifiait qu’elle n’avait aucun problème à suivre les ordres de Shaw et à faire de son mieux pour tuer d’anciens alliés comme Dominic Toretto et Brian O’Conner (Paul Walker). Finalement, après que Letty et Toretto se soient engagés dans une course de rue et que Toretto ait sauvé Letty pendant une scène de poursuite de chars, Letty quitte la raquette criminelle d’Owen Shaw et rejoint ses anciens amis. Bien que le statu quo ait été rétabli à la fin de Fast & Furious 6, les effets d’entraînement de la mort et de la résurrection de Letty ont joué un rôle dans les versements futurs. Les difficultés ultérieures de Letty à essayer de rentrer dans son ancienne vie malgré ses souvenirs fracturés sont au centre d’une intrigue secondaire dans Furious 7. Pendant ce temps, le bref virage de Dominic vers le côté obscur dans Le destin des furieux reflète la propre défaillance momentanée de Letty dans le mal dans Fast & Furieux 6.

The Fast Saga inclura sans aucun doute plus de l’histoire de Letty comme Michelle Rodriguez est confirmée pour revenir en F9. Avec sa mort et sa résurrection derrière elle, la bande-annonce de F9 commence avec Dom et Letty vivant une vie domestique confortable avant que les événements du film bouleversent cette tranquillité.

