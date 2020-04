le décret de blocage de la portabilité met l’opérateur français en crise

Iliad, l’opérateur téléphonique français qui a vaincu la concurrence des autres opérateurs de notre pays depuis un certain temps, ne va peut-être pas si bien à cause des mesures établies par le gouvernement Conte. En fait, la portabilité des numéros de téléphone n’est plus autorisée dans cette période d’urgence et elle a été établie par le décret “Cura Italia” avec les modifications (pas encore opérationnelles) vivement souhaitées par la Ligue et le M5S. En particulier, la mesure a été soutenue par les syndicats des télécommunications, sans être soumise à la réelle volonté des associations de consommateurs.

On se retrouve donc forcé de rester avec l’opérateur auquel vous êtes abonné sans pouvoir passer à une meilleure offre. Tout cela favoriserait les managers qui détiennent déjà la plus grande part de marché (TIM, Vodafone et WINDTRE) mais sont en perte par rapport aux parts clients, malgré des opérateurs virtuels comme Iliad qui continuent de croître principalement grâce à MNP (Mobile Number Portability ).

Pourquoi les associations de consommateurs ne trouvent-elles pas que la portabilité s’arrête correctement?

Les associations de consommateurs, dont Altroconsumo, estiment que dans la décision de bloquer la portabilité des numéros, c’est le citoyen qui perd. D’abord parce que cela l’oblige à maintenir un abonnement téléphonique qui peut ne plus être pratique sans possibilité de migrer vers un autre opérateur. Sans oublier le fait que ce type de décision met en péril le principe de concurrence, sur lequel le marché libre a toujours été basé et qui voit des opérateurs comme Iliad proposer des offres compétitives.

En outre, la règle qui établit un arrêt de la portabilité des numéros cela n’a aucun sens s’il est motivé par des restrictions sur les déplacements physiques de cette période. Dire que c’est Altroconsumo qui, sur ces bases, s’est tourné à la fois vers le ministère du Développement économique et vers l’AGCOM (Autorité des garanties de communication). De plus, pour passer à un autre opérateur, il n’est pas nécessaire de quitter la maison ou de demander un technicien à domicile, car ce sont des opérations qui peuvent être effectuées en toute sécurité à partir d’un smartphone ou d’un PC.