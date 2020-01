le défi remporté par un nouveau carburant

Le défi entre diesel et électrique semble avoir été gagné par un nouveau carburant, certains scientifiques ont lancé le défi de l’avenir, mais peut-il vraiment être appliqué? seul le temps peut donner la réponse, même s’il y a beaucoup de doutes à ce sujet.

Commençons par le début, sans aucun doute la tendance du marché automobile va vers un monde de plus en plus écologique et vert, précisément dans l’idée de réduire la pollution qui est presque devenue au maximum non durable. Les derniers moteurs diesel font d’énormes progrès en termes de émissions, mais tout semble conduire à l’adoption de moteur électrique, tant que quelques petites précautions sont prises.

Selon les derniers rapports, le plus gros problème réside en fait dans la production et l’élimination des batterie, les entreprises associées continuent d’utiliser houille comme principale méthode de subsistance, cela signifie que pollute encore plus qu’une voiture diesel de dernière génération (sans penser que les batteries ne sont pas éliminées correctement).

Diesel vs électrique: tout l’écosystème doit changer

En attendant que tout l’écosystème change une fois pour toutes, l’attention de certains scientifiques s’est tournée vers la recherche d’une méthode alternative, lehydrogène. Au Japon, la première voiture a été produite, capable de se recharger 5 minutes et de garantir un débit encore plus élevé que le dernier moteur électrique (avec des problèmes zéro en ce qui concerne la production et l’élimination des batteries).

Sera-ce vrai? comment trouver l’hydrogène nécessaire pour utiliser la voiture elle-même? il y a tellement de doutes, il apparaît à toutes fins utiles comme une idée folle.