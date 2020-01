Le délai Cyberpunk 2077 ne réduira pas le resserrement, car de longues heures sont encore prévues

Dans le cadre d’une conférence de presse CD Projekt Red suite au retard de cinq mois de Cyberpunk 2077, le développeur polonais a confirmé qu’il demanderait à ses employés de travailler de très longues heures pour terminer le jeu de rôle tant attendu avant sa sortie prévue en septembre. .

Au cours d’une session de questions / réponses, CD Projekt Red a été invité à dire si l’équipe de développement aurait besoin de “crunch” pour terminer Cyberpunk 2077. Adam Kicinski, qui est le PDG conjoint de CD Projekt Red, a confirmé qu’il s’attend à ce que l’équipe doive travailler de longues heures pour terminer le jeu, bien qu’il ait dit qu’il y a un plan en place pour tenter de réduire les périodes de crise.

“Dans une certaine mesure, oui – pour être honnête”, a déclaré Kicinski. “Nous essayons de limiter le resserrement autant que possible, mais c’est l’étape finale. Nous essayons d’être raisonnables à cet égard, mais oui. Malheureusement.”

“Crunch” est le terme utilisé par l’industrie du jeu vidéo pour travailler pendant un temps déraisonnable et malsain sur un projet. Typiquement, mais pas toujours, les périodes de crise se produisent vers la fin du développement.

CD Projekt Red développe Cyberpunk 2077 dans ses studios de Cracovie et de Varsovie. Au PAX Aus en octobre 2019, le patron du CDPR de Cracovie, John Mamais, a déclaré à GameSpot que tout le monde dans son studio travaillait “vraiment dur” et que même si les membres du personnel peuvent se sentir rajeunis en montrant le jeu lors de salons, cela met également l’équipe “dans un vice, dans un sens.”

Mamais a également expliqué que la culture du travail acharné du CDPR ne convient pas à tout le monde. Il a dit que le CDPR fait ce qu’il peut pour limiter le resserrement, mais ce n’est pas toujours possible.

“Vous sacrifiez certaines choses pour faire cela et en faire partie. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans l’industrie qui sont frais; ils ne comprennent pas vraiment ce qu’il faut pour le faire”, a-t-il déclaré. “Donc, nous avons beaucoup de nouveaux gars qui arrivent, et ils disent:” Oh mon dieu, c’est trop. ” Mais ensuite nous avons d’autres gars qui viennent de Rockstar Games, et ils se disent: «Ce n’est même pas du crunch! Nous faisons de notre mieux pour garder le travail sous contrôle. Mais parfois, lorsque vous faites un jeu à gros cul comme celui-ci, ce n’est pas toujours possible de le faire. Il faut beaucoup de travail pour le rendre vraiment génial. “

Il a également été confirmé lors de la séance de questions-réponses que le retard de Cyberpunk 2077 a également repoussé d’autres projets, car le jeu multijoueur Cyberpunk 2077 sortira maintenant en 2022 au plus tôt. De plus, bien que la nouvelle date de sortie du 17 septembre de Cyberpunk 2077 soit plus proche des versions de la PS5 et de la Xbox Series X, CDPR n’a toujours pas l’intention de prendre en charge ces systèmes.

Le CDPR a également confirmé que Cyberpunk 2077 était jouable du début à la fin depuis des mois, mais “il y a encore du travail à faire”, c’est pourquoi le conseil d’administration de la société a voté à l’unanimité pour le retard.

“Night City est immense – plein d’histoires, de contenu et d’endroits à visiter, mais en raison de l’ampleur et de la complexité de tout cela, nous avons besoin de plus de temps pour terminer les tests de jeu, la réparation et le polissage”, a déclaré la société. “Nous voulons que Cyberpunk 2077 soit notre couronnement pour cette génération et le report du lancement nous donnera les précieux mois dont nous avons besoin pour rendre le jeu parfait.”

Kicinski a précisé au cours de la période de questions que certaines parties de Cyberpunk 2077 respectaient le calendrier alors que d’autres ne l’étaient pas. Il a ajouté qu’il n’y a rien de fondamentalement mauvais dans le jeu, mais que le studio a besoin de plus de temps pour le polissage et d’autres efforts liés à la taille et à la complexité du projet.

L’exécutif a également confirmé lors de la séance de questions-réponses que l’équipe de développement de Cyberpunk 2077 n’était informée que du délai “minutes” avant l’annonce officielle.

Ce n’est pas la première fois que CDPR crunch sur l’une de ses grandes sorties. En 2014, la société était accusée d’avoir croisé pendant plus d’un an pour terminer The Witcher 3: Wild Hunt.

