Le délai de sortie de Final Fantasy 7 Remake n’affectera pas FF7 Partie 2

Le retard de Remake de Final Fantasy VII La première partie n’affectera pas la sortie de la deuxième partie de Final Fantasy VII Remake, selon un récent appel aux résultats. L’un des titres PlayStation les plus attendus de cette année, la nouvelle version améliorée tant attendue de l’entrée de Square Enix en 1997 dans la série Final Fantasy JRPG a dérouté les fans quand il a annoncé qu’il diviserait le jeu en plusieurs parties, plutôt que de publier le tout le produit fini à la fois.

À en juger par la cinématique d’ouverture de Final Fantasy VII seul, le jeu a l’air fantastique. Le retard de la première partie de Final Fantasy VII Remake a été annoncé en janvier de cette année et a été décevant pour beaucoup, ce qui a amené certains joueurs à se demander si ce barrage routier aurait un impact sur le développement de Final Fantasy VII Remake Part Two plus tard. Heureusement, grâce à un récent appel aux résultats, les fans ont maintenant une réponse.

Selon Video Games Chronicle, lorsqu’on lui a demandé lors d’un récent appel aux résultats si le retard de Final Fantasy VII Remake Part One affecterait le développement ou les plans de lancement de la deuxième partie, le président de Square Enix, Yosike Matsuda, a déclaré: “Non, il ne . ” C’est une excellente nouvelle pour les fans impatients de retourner dans le monde de Final Fantasy VII, d’autant plus qu’il a également été signalé que les travaux sur la deuxième partie du remake de Final Fantasy VII avaient déjà commencé.

On ne sait pas pourquoi Final Fantasy VII Remake a été retardé en premier lieu, sauf pour la raison habituelle des développeurs du jeu qui ont juste besoin d’un peu de temps supplémentaire pour effectuer des corrections de bugs et des contrôles de qualité. Le retard a été annoncé avant le début des craintes généralisées du coronavirus, bien qu’il n’ait probablement pas aidé les choses, et a rejoint The Last of Us Part II dans le groupe croissant de retards de jeu AAA très médiatisés qui se sont produits au cours des derniers mois. Le développement progresse probablement très bien, comme en témoigne le cloud de Final Fantasy VII prenant une pause pour vendre aux joueurs des DLC FF7 dans une campagne publicitaire Butterfingers.

Les fans recherchent depuis longtemps une version mise à jour de Final Fantasy VII, il est presque difficile d’imaginer que les joueurs sont à moins de deux mois de pouvoir enfin jouer une telle chose par eux-mêmes. Bien que le choix de diviser le jeu en plusieurs parties signifie que les joueurs ne seront pas en mesure de parcourir toute l’expérience aussi rapidement, espérons que chaque partie de la nouvelle Remake de Final Fantasy VII sera assez d’un jeu complet pour satisfaire les fans de longue date de la série. Si le reste du jeu est aussi époustouflant que la cinématique d’ouverture, cependant, les joueurs devraient avoir peu à se soucier.

