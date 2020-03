Le démarrage des cours de musique Play at Work devient «jouer à la maison» alors que les techniciens reçoivent des instructions par vidéo – .

La fondatrice de Plat At Work, Lena Begun, donne une leçon de piano à une étudiante via une connexion vidéo. (Photo d’Igor Khodzinskiy)

De nombreuses expériences de travail sont passées des environnements de travail aux connexions virtuelles au cours des semaines qui se sont écoulées depuis que bon nombre d’entre nous ont dû faire leur travail à distance en raison de l’épidémie de coronavirus.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

La pianiste et entrepreneure Lena Begun a déménagé son travail, qu’elle avait l’habitude d’apporter directement aux travailleurs de la technologie, en ligne alors qu’elle continue d’offrir des cours de musique à travers sa startup Play At Work. Jouer à la maison est un peu plus approprié maintenant.

“Une fois que la distanciation sociale s’est installée sur les campus de l’entreprise, la majorité des clients que nous servons ont commencé à travailler à domicile”, a déclaré Begun. «Il semblait très naturel de se déplacer en parallèle et d’offrir des cours en milieu de travail à nos étudiants dans leur nouveau lieu de travail – à la maison!»

Assise à son piano et communiquant via un ordinateur portable à proximité, Begun fait de son mieux pour poursuivre le travail qu’elle a commencé en 2013. Play At Work propose généralement des cours individuels sur le lieu de travail, au bénéfice des employés qui peuvent suivre une pause dans les emplois dans les entreprises technologiques de la région de Seattle pour apprendre ou perfectionner un instrument.

(Photo d’Igor Khodzinskiy)

Plusieurs instructeurs enseignent une variété d’instruments ainsi qu’une chorale à environ 100 étudiants. Il y a eu un peu de baisse du volume des leçons, mais Begun est ravie que la majorité de ses étudiants aient choisi de poursuivre leurs études en ligne.

Étant donné que la plupart de ses étudiants sont des employés de Google, elle utilise Google Hangouts pour les connexions vidéo. D’autres instructeurs utilisent Zoom.

PRÉCÉDEMMENT: La start-up du pianiste accomplie Play At Work touche la corde sensible avec des leçons de musique pour les travailleurs technologiques occupés

“Une leçon de musique au milieu d’une journée de télétravail peut offrir les mêmes avantages – gratification par la croissance et le développement, la stimulation intellectuelle, un rafraîchissement cognitif – qu’une leçon typique en milieu de travail”, a déclaré Begun. «Mais l’heure prévue peut également aider à simuler le rythme de la semaine de travail, à maintenir une structure familière dans des périodes incertaines et à fournir une alternative agréable au cycle de l’actualité.»

Sans surprise, le défi le plus difficile à essayer d’apprendre à quelqu’un à jouer de la musique via un ordinateur est que la qualité du son en souffre. Commencée, ses co-instructeurs et étudiants ont fait des ajustements dans le positionnement des ordinateurs portables, de l’équipement et de l’éclairage.

“Il y a de la valeur à l’interaction même lorsque le son devient trouble ou que l’image se détourne un peu”, a-t-elle déclaré. «Il n’y a pas de substitut à la musique live, et il n’y a pas de remplacement des leçons en face à face. Mais les cours en ligne ont permis à la musique de jouer toute notre vie! »