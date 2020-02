Le démarrage du smartphone du co-fondateur d’Android Essential est essentiellement mort – .

Ayant co-fondé Android Inc. en 2003 et dirigé la charge du système d’exploitation mobile pendant près d’une décennie après que Google a acheté la société pour au moins 50 millions de dollars, Andy Rubin avait beaucoup d’élan lorsqu’il est parti pour tracer sa propre voie. La poursuite que nous avons suivie le plus près après son départ de Google était Essentielle, qu’il a fondée fin 2015. La société avait de grands projets pour secouer le marché des smartphones, mais une série de barrages routiers, qui comprenait des rapports sur la présumée inconduite sexuelle de Rubin pendant son séjour chez Google , a fait dérailler ces plans.

Mercredi 12 février, après avoir lancé un seul produit de vente au détail, Essential a annoncé sa fermeture. Un autre appareil baptisé Project GEM était en préparation, un appareil dont le facteur de forme était bizarre et qui ne ressemblait à rien d’autre sur le marché, mais Essential affirme qu’il n’a «aucun chemin clair pour le livrer aux clients».

Le seul et unique produit qu’Essential a lancé au cours de ses quatre années d’existence était l’Essential Phone (ou PH-1), qui était embourbé avec des problèmes, a reçu de mauvaises critiques et ne s’est pas bien vendu. Essential a également parlé de la sortie d’un deuxième produit phare ainsi que d’un haut-parleur intelligent, mais aucun ne s’est jamais concrétisé. Après des mois de silence, la société a annoncé le projet GEM en octobre 2019, mais c’est là que l’histoire d’Essential se termine.

En prime, le service premium Newton Mail, acquis par Essential en 2018, est également en cours de fermeture. C’est presque comme si nous aurions pu mal voir cette fin bien avant que tout ne s’écroule.

“Dans le cadre de la fermeture de l’entreprise, la mise à jour de sécurité pour PH-1 publiée le 3 février est la dernière mise à jour de l’équipe logicielle Essential”, a expliqué l’équipe vers la fin d’un article de blog détaillé sur Essential.com. Votre PH-1 continuera de fonctionner, mais nous ne fournirons aucune mise à jour ou assistance client supplémentaire. Les utilisateurs actuels de Newton Mail auront accès au service jusqu’au 30 avril 2020. Pour les fans de développeurs, une image préconfigurée de notre fournisseur et tout le reste nécessaire pour continuer à pirater PH-1 sera hébergée sur notre github.

Source de l’image: Essentielle

