Le démontage de l’iFixit MacBook Air est plus réparable que son prédécesseur, 0,5 mm plus épais avec Magic Keyboard

iFixit poursuit ses démolitions même au milieu de la crise sanitaire mondiale actuelle. Avec le nouveau MacBook Air, Apple passe au commutateur à ciseaux Magic Keyboard et à quelques autres changements pour un ordinateur portable plus réparable que la dernière génération.

iFixit souligne dans son démontage complet que la mise à jour du clavier Magic Keyboard fiable n’a ajouté que 0,5 mm à l’extrémité épaisse du nouveau MacBook Air… un compromis qui en vaut la peine.

Plus que tout, ce 0,5 mm illustre la pure inutilité des cinq années douloureuses que les fans de Mac ont passées à écraser sur des claviers papillon qui ne répondent pas. Le fait de savoir que le portable le plus fin et le plus léger d’Apple accueille un clavier à interrupteur à ciseaux nous fait si gracieusement nous demander à quoi cela servait. Nous comprenons aussi bien que quiconque l’envie de réparer les choses, mais l’insistance d’Apple pour retravailler et retravailler la conception du papillon en difficulté est venue à un coût si élevé – financièrement, écologiquement et pour la réputation du Mac – et pour quoi faire? Nous ne connaîtrons probablement jamais tous les facteurs qui ont conduit à la création et à la persistance du clavier papillon, mais ce clavier Magic rappelle que parfois la différence entre utilisable et inutilisable, ou réparable et irréparable, peut être aussi petite qu’un demi-millimètre .

Après la mise à jour du clavier, iFixit a trouvé une belle amélioration dans la façon dont Apple a implémenté le câble du trackpad…

L’année dernière, où les câbles du trackpad étaient coincés sous la carte mère, ils peuvent désormais être déconnectés à tout moment, ce qui signifie que le retrait du trackpad peut se produire dès que le capot arrière se détache. Et puisque la batterie repose sous ces mêmes câbles, cette nouvelle configuration accélère également considérablement le retrait de la batterie en laissant la carte mère en place. C’est deux oiseaux très savoureux, une pierre, pour ceux d’entre vous qui comptent. C’est l’une de ces occasions heureuses (mais trop rares) où nous pouvons identifier un changement de matériel d’Apple qui vise carrément à améliorer la facilité de maintenance dans la conception existante. Parfois, ils écoutent!

Ce changement signifie également que le remplacement de la batterie est accessible et «plus facile que jamais».

D’autres changements incluent un dissipateur thermique plus grand pour les nouveaux processeurs et l’ajout de vis pour aider à maintenir les haut-parleurs fixés et à réduire probablement les vibrations.

Dans l’ensemble, le nouveau MacBook Air 2020 a obtenu un score de réparabilité de 4/10 d’iFixit, ce qui est un point plus élevé que le modèle de la génération précédente qui avait un score de 3/10.

Découvrez le démontage complet sur iFixit.

En relation:

Images via iFixit

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: