Le démontage de Motorola Razr révèle à quel point les téléphones pliables incroyablement complexes peuvent être – .

Il y a une discussion à avoir pour savoir si les consommateurs demandent ou non des téléphones pliables, ou si ce n’est qu’un décret arbitraire des fabricants de smartphones que nous sommes censés suivre. Quoi qu’il en soit, la révolution du téléphone pliable est à nos portes, et même si elle peut être de courte durée, cela vaut toujours la peine d’explorer la technologie qui rend les téléphones pliables possibles, c’est pourquoi le démontage iFixit du Motorola Razr est particulièrement fascinant.

Comme vous pouvez vous y attendre, tenter de réparer ou de manipuler les composants internes du Razr est une proposition intimidante. iFixit est allé jusqu’à appeler le Razr pliable «l’engin téléphonique le plus compliqué que nous ayons jamais démonté». Il y avait plusieurs raisons à cela, mais le plus gros obstacle était la quantité de colle.

Si vous êtes intéressé par la construction de téléphones, en particulier de la variété pliable, cela vaut la peine de lire le démontage, mais il y avait quelques passages qui se démarquaient. D’une part, la complexité de la construction conduit à quelques “pièges”, comme les appelle iFixit, comme un câble pour le capteur d’empreintes digitales juste à côté du bouton d’accueil, qui selon iFixit “attend juste d’être déchiré par un passionné désassembleur. »Une des nombreuses raisons pour lesquelles vous ne voudriez pas tenter une réparation. Ensuite, il y a l’écran, qui, selon iFixit, était si difficile à retirer du téléphone qu’il est surprenant que Motorola en remplace un pour seulement 299 $. Si c’est une bonne affaire, ce doit être un véritable cauchemar.

iFixit conclut que le tout premier Razr pliable ne va pas «gagner de prix pour son entretien». Si vous vouliez simplement remplacer les piles (ce que vous ne devriez absolument pas faire, au fait), vous devrez démonter complètement le téléphone et le remonter. Les réparations à domicile seront pratiquement impossibles.

Néanmoins, iFixit a été impressionné par l’ingéniosité de la construction et était prêt à donner un laissez-passer à Motorola avec son premier téléphone pliable. Alors que le marché du téléphone pliable se développe (à condition qu’il le fasse, bien sûr), iFixit espère que les fournisseurs accorderont plus d’importance à la durabilité et à la réparabilité. Mais pour l’instant, ne l’essayez pas.

Source de l’image: iFixit

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

